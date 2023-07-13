В соцсетях распространяют фейковое обращение Путина о радиации

В сети распространили фейковый призыв Путина выключить телефоны из-за радиации

13 июля 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин никогда не делал заявлений об угрозе солнечной радиации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях активно распространяют текст, в котором говорится, что президент России Владимир Путин якобы обратился к россиянам с просьбой выключить на ночь мобильные телефоны и другие электронные устройства из-за высокой радиации от Солнца. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что сообщение является точной копией западного фейка, который распространяли в 2014 году. «Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил, чтобы сегодня с 00:30 до 03:30 все выключили телефоны, сотовые, планшет и положить подальше от тела. Кыргызское телевидение объявило в новостях. Пожалуйста, скажите вашей семье и друзьям, что сегодня, с 00:30 до 3:30 на нашей планете будет очень высокая радиация. Космические лучи будут проходить близко к Земле», — говорится в тексте сообщения. Владимир Путин никогда не обращался к россиянам через кыргызское телевидение и никогда не делал подобных заявлений о радиации. Данный фейк активно распространяли на территории СНГ в 2017—2018 годах. Сообщение является точным переводом с английского языка известного западного фейка. Также в сообщении апеллируют к сайту NASA BBC News, однако на нем нет такой информации. Кроме того, в сообщении заявляют, что на Земле «будет очень высокая радиация, так как космические лучи будут проходить близко к планете», однако на самом деле воздействие ультрафиолетовой радиации от Солнца является постоянным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В социальных сетях активно распространяют текст, в котором говорится, что президент России Владимир Путин якобы обратился к россиянам с просьбой выключить на ночь мобильные телефоны и другие электронные устройства из-за высокой радиации от Солнца. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что сообщение является точной копией западного фейка, который распространяли в 2014 году. «Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил, чтобы сегодня с 00:30 до 03:30 все выключили телефоны, сотовые, планшет и положить подальше от тела. Кыргызское телевидение объявило в новостях. Пожалуйста, скажите вашей семье и друзьям, что сегодня, с 00:30 до 3:30 на нашей планете будет очень высокая радиация. Космические лучи будут проходить близко к Земле», — говорится в тексте сообщения. Владимир Путин никогда не обращался к россиянам через кыргызское телевидение и никогда не делал подобных заявлений о радиации. Данный фейк активно распространяли на территории СНГ в 2017—2018 годах. Сообщение является точным переводом с английского языка известного западного фейка. Также в сообщении апеллируют к сайту NASA BBC News, однако на нем нет такой информации. Кроме того, в сообщении заявляют, что на Земле «будет очень высокая радиация, так как космические лучи будут проходить близко к планете», однако на самом деле воздействие ультрафиолетовой радиации от Солнца является постоянным.