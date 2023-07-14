14 июля 2023

The Mirror: поставки Storm Shadow ВСУ оказались под угрозой из-за забастовок

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, ракета, stock, Storm Shadow, шторм шэдоу
Поставкам Storm Shadow Киеву могут угрожать забастовки на складе, пишет Mirror Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поставки крылатых ракет большой дальности Storm Shadow для военнослужащих Украины (ВСУ) могут осложниться из-за забастовки сотрудников на объекте минобороны Британии. Об этом сообщает газета Mirror, ссылаясь на осведомленного источника.

«Забастовка, если продолжится в течение длительного периода, может в итоге сказаться на ракетах, которые отправляются на Украину или (на базу в Шотландии — прим URA.RU) Фаслейн», — сказал источник, передает газета.

Ранее в Кремле предупредили Великобританию об ответственности за решение передать ВСУ дальнобойные ракеты, передает телеканал 360. В Минобороны заявляли, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли перехватить в зоне спецоперации две ракеты Strom Shadow, передает MK.

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Поставки крылатых ракет большой дальности Storm Shadow для военнослужащих Украины (ВСУ) могут осложниться из-за забастовки сотрудников на объекте минобороны Британии. Об этом сообщает газета Mirror, ссылаясь на осведомленного источника. «Забастовка, если продолжится в течение длительного периода, может в итоге сказаться на ракетах, которые отправляются на Украину или (на базу в Шотландии — прим URA.RU) Фаслейн», — сказал источник, передает газета. Ранее в Кремле предупредили Великобританию об ответственности за решение передать ВСУ дальнобойные ракеты, передает телеканал 360. В Минобороны заявляли, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли перехватить в зоне спецоперации две ракеты Strom Shadow, передает MK.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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