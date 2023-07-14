The Mirror: поставки Storm Shadow ВСУ оказались под угрозой из-за забастовок 15 июля 2023 в 06:08 Размер текста - 17 + Поставкам Storm Shadow Киеву могут угрожать забастовки на складе, пишет Mirror Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки крылатых ракет большой дальности Storm Shadow для военнослужащих Украины (ВСУ) могут осложниться из-за забастовки сотрудников на объекте минобороны Британии. Об этом сообщает газета Mirror, ссылаясь на осведомленного источника. «Забастовка, если продолжится в течение длительного периода, может в итоге сказаться на ракетах, которые отправляются на Украину или (на базу в Шотландии — прим URA.RU) Фаслейн», — сказал источник, передает газета. Ранее в Кремле предупредили Великобританию об ответственности за решение передать ВСУ дальнобойные ракеты, передает телеканал 360. В Минобороны заявляли, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли перехватить в зоне спецоперации две ракеты Strom Shadow, передает MK. Поставки крылатых ракет большой дальности Storm Shadow для военнослужащих Украины (ВСУ) могут осложниться из-за забастовки сотрудников на объекте минобороны Британии. Об этом сообщает газета Mirror, ссылаясь на осведомленного источника. «Забастовка, если продолжится в течение длительного периода, может в итоге сказаться на ракетах, которые отправляются на Украину или (на базу в Шотландии — прим URA.RU) Фаслейн», — сказал источник, передает газета. Ранее в Кремле предупредили Великобританию об ответственности за решение передать ВСУ дальнобойные ракеты, передает телеканал 360. В Минобороны заявляли, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли перехватить в зоне спецоперации две ракеты Strom Shadow, передает MK. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям