The Mirror: поставки Storm Shadow ВСУ оказались под угрозой из-за забастовок

Поставки крылатых ракет большой дальности Storm Shadow для военнослужащих Украины (ВСУ) могут осложниться из-за забастовки сотрудников на объекте минобороны Британии. Об этом сообщает газета Mirror, ссылаясь на осведомленного источника.
«Забастовка, если продолжится в течение длительного периода, может в итоге сказаться на ракетах, которые отправляются на Украину или (на базу в Шотландии — прим URA.RU) Фаслейн», —
Ранее в Кремле предупредили Великобританию об ответственности за решение передать ВСУ дальнобойные ракеты, передает телеканал 360. В Минобороны заявляли, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли перехватить в зоне спецоперации две ракеты Strom Shadow, передает
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.