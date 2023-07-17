17 июля 2023

Пользователи Twitter осудили Шольца из-за слов о Путине

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, Олаф Шольц
Олаф Шольц заявил, что РФ якобы «подает миру плохой сигнал» Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Пользователи сервиса Twitter высмеяли высказывания канцлера Германии Олафа Шольца о том, что президент РФ Владимир Путин «подал плохой сигнал», отказавшись продлевать зерновую сделку. По словам Шольца, Россия якобы «угрожает всему миру» и «не чувствует ответственности за хорошие взаимоотношения».

«Россия соблюдала договор в течение сезона. Все постоянно агитировали против Москвы и вооружали Киев. Шольц был как раз в первых рядах. И теперь вы смеете удивляться такой реакции?» — спрашивает один из пользователей в комментариях под публикацией.

«А поставки немецкого вооружения Киеву — это хороший знак? Что за чушь ты несешь?» — добавляет другой. «Это уже шизофрения от немецкого канцлера», — высказался еще один подписчик. «Вы вводите санкции против России и даете оружие Украине. Я считаю, что это вы сделали выбор в пользу боевых действий, а не дипломатии», — своим мнением поделился другой пользователь.

Ранее стало известно что Россия закрывает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Об этом заявили в МИД РФ. Также РФ отзывает в гарантии безопасности судоходства, который вводились в рамках зерновой сделки.

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Пользователи сервиса Twitter высмеяли высказывания канцлера Германии Олафа Шольца о том, что президент РФ Владимир Путин «подал плохой сигнал», отказавшись продлевать зерновую сделку. По словам Шольца, Россия якобы «угрожает всему миру» и «не чувствует ответственности за хорошие взаимоотношения». «Россия соблюдала договор в течение сезона. Все постоянно агитировали против Москвы и вооружали Киев. Шольц был как раз в первых рядах. И теперь вы смеете удивляться такой реакции?» — спрашивает один из пользователей в комментариях под публикацией. «А поставки немецкого вооружения Киеву — это хороший знак? Что за чушь ты несешь?» — добавляет другой. «Это уже шизофрения от немецкого канцлера», — высказался еще один подписчик. «Вы вводите санкции против России и даете оружие Украине. Я считаю, что это вы сделали выбор в пользу боевых действий, а не дипломатии», — своим мнением поделился другой пользователь. Ранее стало известно что Россия закрывает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Об этом заявили в МИД РФ. Также РФ отзывает в гарантии безопасности судоходства, который вводились в рамках зерновой сделки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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