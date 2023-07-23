В Запорожье уличили ВСУ в нарушении законов войны

Рогов: ВСУ нападали на российских солдат в эвакуационных коридорах
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ атаковали российских солдат, когда стороны договаривались о ненападении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российских солдат в коридорах для эвакуации в Запорожской области. Стороны договаривались, что Киев будет забирать тела своих погибших солдат, но затем украинские бойцы нападали на российских военнослужащих. Об этом заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Мне известно о трех подобных случаях, когда [стороны] договаривались, что они будут забирать тела. Они подходили как бы забирать и пытались использовать [договоренность] для контратаки», — рассказал Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия-1». Он уточнил, что подобная атака не принесла успехов ВСУ. Украина пыталась совершать атаки на эвакуационных территориях Запорожской области.

Ранее американские журналисты сообщали, что ВСУ нарушает правила Женевской конвенции. Это связано с публикациями годичной давности, когда Украина публиковала фотографии военнопленных и убитых солдат. Киев также обвиняли в нарушении Европейской конвенции по выдаче преступников.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российских солдат в коридорах для эвакуации в Запорожской области. Стороны договаривались, что Киев будет забирать тела своих погибших солдат, но затем украинские бойцы нападали на российских военнослужащих. Об этом заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Мне известно о трех подобных случаях, когда [стороны] договаривались, что они будут забирать тела. Они подходили как бы забирать и пытались использовать [договоренность] для контратаки», — рассказал Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия-1». Он уточнил, что подобная атака не принесла успехов ВСУ. Украина пыталась совершать атаки на эвакуационных территориях Запорожской области. Ранее американские журналисты сообщали, что ВСУ нарушает правила Женевской конвенции. Это связано с публикациями годичной давности, когда Украина публиковала фотографии военнопленных и убитых солдат. Киев также обвиняли в нарушении Европейской конвенции по выдаче преступников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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