В Запорожье уличили ВСУ в нарушении законов войны

Рогов: ВСУ нападали на российских солдат в эвакуационных коридорах

23 июля 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали российских солдат, когда стороны договаривались о ненападении Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российских солдат в коридорах для эвакуации в Запорожской области. Стороны договаривались, что Киев будет забирать тела своих погибших солдат, но затем украинские бойцы нападали на российских военнослужащих. Об этом заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Мне известно о трех подобных случаях, когда [стороны] договаривались, что они будут забирать тела. Они подходили как бы забирать и пытались использовать [договоренность] для контратаки», — рассказал Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия-1». Он уточнил, что подобная атака не принесла успехов ВСУ. Украина пыталась совершать атаки на эвакуационных территориях Запорожской области. Ранее американские журналисты сообщали, что ВСУ нарушает правила Женевской конвенции. Это связано с публикациями годичной давности, когда Украина публиковала фотографии военнопленных и убитых солдат. Киев также обвиняли в нарушении Европейской конвенции по выдаче преступников.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российских солдат в коридорах для эвакуации в Запорожской области. Стороны договаривались, что Киев будет забирать тела своих погибших солдат, но затем украинские бойцы нападали на российских военнослужащих. Об этом заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Мне известно о трех подобных случаях, когда [стороны] договаривались, что они будут забирать тела. Они подходили как бы забирать и пытались использовать [договоренность] для контратаки», — рассказал Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия-1». Он уточнил, что подобная атака не принесла успехов ВСУ. Украина пыталась совершать атаки на эвакуационных территориях Запорожской области. Ранее американские журналисты сообщали, что ВСУ нарушает правила Женевской конвенции. Это связано с публикациями годичной давности, когда Украина публиковала фотографии военнопленных и убитых солдат. Киев также обвиняли в нарушении Европейской конвенции по выдаче преступников.