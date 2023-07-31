Губернатор Текслер наградил челябинского банкира

Председатель Челябинвестбанка Бурцев стал заслуженным экономистом Челябинской области
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Банкиры Челябинска на пресс-конференции Итоги-2017. Челябинск, бурцев сергей
Председатель правления Челябинвестбанка Бурцев стал заслуженным экономистом Челябинской области Фото:

Губернатор Алексей Текслер присвоил почетное звание «Заслуженный экономист Челябинской области» председателю правления Челябинвестбанка Сергею Бурцеву. Постановление опубликовано 31 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

«За достижение высоких результатов в сфере экономики и финансов, способствующих процветанию Челябинской области, и повышению ее авторитета в РФ, постановляю. Присвоить почетное звание „Заслуженный экономист Челябинской области“ Бурцеву Сергею Михайловичу — председателю правления ПАО „Челябинвестбанк“. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа.

Бурцев работает в банке с 1994 года. Начинал карьеру с должности референта. В 2005 году занял пост первого заместителя председателя правления. В 2008 году вошел в топ рейтинга лучших молодых управленцев региона. В 2010 году возглавил банк.

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Губернатор Алексей Текслер присвоил почетное звание «Заслуженный экономист Челябинской области» председателю правления Челябинвестбанка Сергею Бурцеву. Постановление опубликовано 31 июля на официальном интернет-портале правовой информации. «За достижение высоких результатов в сфере экономики и финансов, способствующих процветанию Челябинской области, и повышению ее авторитета в РФ, постановляю. Присвоить почетное звание „Заслуженный экономист Челябинской области“ Бурцеву Сергею Михайловичу — председателю правления ПАО „Челябинвестбанк“. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа. Бурцев работает в банке с 1994 года. Начинал карьеру с должности референта. В 2005 году занял пост первого заместителя председателя правления. В 2008 году вошел в топ рейтинга лучших молодых управленцев региона. В 2010 году возглавил банк.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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