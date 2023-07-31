Губернатор Текслер наградил челябинского банкира

Председатель Челябинвестбанка Бурцев стал заслуженным экономистом Челябинской области

Председатель правления Челябинвестбанка Бурцев стал заслуженным экономистом Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер присвоил почетное звание «Заслуженный экономист Челябинской области» председателю правления Челябинвестбанка Сергею Бурцеву. Постановление опубликовано 31 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

«За достижение высоких результатов в сфере экономики и финансов, способствующих процветанию Челябинской области, и повышению ее авторитета в РФ, постановляю. Присвоить почетное звание „Заслуженный экономист Челябинской области“ Бурцеву Сергею Михайловичу — председателю правления ПАО „Челябинвестбанк“. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа.

Бурцев работает в банке с 1994 года. Начинал карьеру с должности референта. В 2005 году занял пост первого заместителя председателя правления. В 2008 году вошел в топ рейтинга лучших молодых управленцев региона. В 2010 году возглавил банк.