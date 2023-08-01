01 августа 2023

Губернатор Куйвашев привлекает к тушению пожаров авиакомпанию Utair. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Utair пообещали подготовить предложения, как свердловчанам более эффективно бороться с пожарами
В Utair пообещали подготовить предложения, как свердловчанам более эффективно бороться с пожарами Фото:

Помогать Свердловской области в тушении пожаров будет югорская авиакомпания Utair, у которой есть большой парк вертолетов, в том числе типа Ми-171, Ми-26, Ми-8. После беседы с губернатором Евгением Куйвашевым руководство компании пообещало подготовить предложения, как снизить урон от пожаров. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики.

«На наш взгляд, для Свердловской области очень важно правильно структурировать вопросы пожаротушения с использованием авиации. Мы понимаем поставленную задачу, и я думаю, мы в ближайшее время вернемся с ответом и с нашими предложениями, как сделать так, чтобы пожары причиняли наименьший урон экономике области и жителям», — рассказал в беседе с губернатором генеральный директор ПАО «Авиакомпания Utair» Андрей Мартиросов

В Свердловской области в этом году произошло много лесных пожаров, некоторые из них перекидывались на населенные пункты. Наиболее серьезно от огня пострадали поселки Сосьва и Шайдуриха.

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Помогать Свердловской области в тушении пожаров будет югорская авиакомпания Utair, у которой есть большой парк вертолетов, в том числе типа Ми-171, Ми-26, Ми-8. После беседы с губернатором Евгением Куйвашевым руководство компании пообещало подготовить предложения, как снизить урон от пожаров. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики. «На наш взгляд, для Свердловской области очень важно правильно структурировать вопросы пожаротушения с использованием авиации. Мы понимаем поставленную задачу, и я думаю, мы в ближайшее время вернемся с ответом и с нашими предложениями, как сделать так, чтобы пожары причиняли наименьший урон экономике области и жителям», — рассказал в беседе с губернатором генеральный директор ПАО «Авиакомпания Utair» Андрей Мартиросов В Свердловской области в этом году произошло много лесных пожаров, некоторые из них перекидывались на населенные пункты. Наиболее серьезно от огня пострадали поселки Сосьва и Шайдуриха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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