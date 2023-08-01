Помогать Свердловской области в тушении пожаров будет югорская авиакомпания Utair, у которой есть большой парк вертолетов, в том числе типа Ми-171, Ми-26, Ми-8. После беседы с губернатором Евгением Куйвашевым руководство компании пообещало подготовить предложения, как снизить урон от пожаров. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики.
«На наш взгляд, для Свердловской области очень важно правильно структурировать вопросы пожаротушения с использованием авиации. Мы понимаем поставленную задачу, и я думаю, мы в ближайшее время вернемся с ответом и с нашими предложениями, как сделать так, чтобы пожары причиняли наименьший урон экономике области и жителям», — рассказал в беседе с губернатором генеральный директор ПАО «Авиакомпания Utair» Андрей Мартиросов
В Свердловской области в этом году произошло много лесных пожаров, некоторые из них перекидывались на населенные пункты. Наиболее серьезно от огня пострадали поселки Сосьва и Шайдуриха.
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