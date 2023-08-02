В Челябинской области начались практические занятия по управлению беспилотниками. Фото, видео

03 августа 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Спустя две недели обучения, курсанты вышли на практические занятия в поле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На полигоне в Челябинской области начались практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами. Студентов допустили к управлению на открытой местности спустя две недели обучения, передает корреспондент URA.RU. «Впервые после отработки на симуляторах и в спортивном зале мы вышли в поля. На освоение теории ушло две недели, сейчас задача довести руки до автоматизма», — заявил руководитель компании «Технопорт» Вячеслав Шпаков. Шпаков отметил, что основная цель обучения выработать мышечную память. Управление дроном должно быть автоматическим, на уровне ходьбы или вождения машины. На тренировке студентов страхуют инструктора. Перед мужчинами стоит задача облететь две березы и приземлится на взлетную полосу. Технопорт самостоятельно собирает дроны для обучения. Основной целью было создать специалистов для работы в зоне СВО, но на курс приходят и из интереса. Среди желающих освоить профессию встречаются патриоты и участники спецоперации. «Нахожусь на контрактной службе с 2014 года, сейчас в отпуске. Эта профессия поможет выполнять мне спецзадачи. Военным мечтал стать с детства и нисколько не пожалел» — рассказал военнослужащий Юрий. Управление дроном боец не считает сложным. С ним согласен другой участник курса Тарас. Мужчина не планирует применять навыки в боевых действиях и уже заказал себе личный дрон. Инструкторы отмечают, что обучение дается проще тем, кто в прошлом играл за компьютерными приставками. Панель управления похожа на джойстик, при этом изображения с дрона передается в специальные очки. Так специалист видит передвижение от первого лица в реальном времени. Обучение запустил Челябинский юридический колледж совместно с «Технопорт» 24 июля. Программу мог пройти любой желающий за 12 тысяч рублей. Для военных, заключивших контракт с минобороны РФ, курс предоставили бесплатно. Организация, занимающаяся обучением, делает дроны самостоятельно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управление дроном отдаленно напоминает игровую приставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курсанты могут видеть через очки изображение от первого лица в реальном времени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На полигоне в Челябинской области начались практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами. Студентов допустили к управлению на открытой местности спустя две недели обучения, передает корреспондент URA.RU. «Впервые после отработки на симуляторах и в спортивном зале мы вышли в поля. На освоение теории ушло две недели, сейчас задача довести руки до автоматизма», — заявил руководитель компании «Технопорт» Вячеслав Шпаков. Шпаков отметил, что основная цель обучения выработать мышечную память. Управление дроном должно быть автоматическим, на уровне ходьбы или вождения машины. На тренировке студентов страхуют инструктора. Перед мужчинами стоит задача облететь две березы и приземлится на взлетную полосу. Технопорт самостоятельно собирает дроны для обучения. Основной целью было создать специалистов для работы в зоне СВО, но на курс приходят и из интереса. Среди желающих освоить профессию встречаются патриоты и участники спецоперации. «Нахожусь на контрактной службе с 2014 года, сейчас в отпуске. Эта профессия поможет выполнять мне спецзадачи. Военным мечтал стать с детства и нисколько не пожалел» — рассказал военнослужащий Юрий. Управление дроном боец не считает сложным. С ним согласен другой участник курса Тарас. Мужчина не планирует применять навыки в боевых действиях и уже заказал себе личный дрон. Инструкторы отмечают, что обучение дается проще тем, кто в прошлом играл за компьютерными приставками. Панель управления похожа на джойстик, при этом изображения с дрона передается в специальные очки. Так специалист видит передвижение от первого лица в реальном времени. Обучение запустил Челябинский юридический колледж совместно с «Технопорт» 24 июля. Программу мог пройти любой желающий за 12 тысяч рублей. Для военных, заключивших контракт с минобороны РФ, курс предоставили бесплатно.