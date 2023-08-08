Польша починила трубопровод, через который Европа получает российскую нефть

Польша устранила утечку в трубопроводе «Дружба»
Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN восстановил работу поврежденного трубопровода. Об этом сообщается на официальном сайте оператора. Европа получает нефть из России через данный трубопровод
«Технические службы PERN полностью восстановили работу поврежденной нитки трубопровода», — уточняется в заявлении оператора на их
Несколько дней назад в Польше одна из ниток нефтепровода «Дружба» была отключена из-за утечки. Тогда PERN вызвался устранить утечку.
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