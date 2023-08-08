Польша починила трубопровод, через который Европа получает российскую нефть

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Польша устранила утечку в трубопроводе «Дружба» Фото:

Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN восстановил работу поврежденного трубопровода. Об этом сообщается на официальном сайте оператора. Европа получает нефть из России через данный трубопровод

«Технические службы PERN полностью восстановили работу поврежденной нитки трубопровода», — уточняется в заявлении оператора на их сайте. Теперь планируется расчистить территорию после утечки.

Несколько дней назад в Польше одна из ниток нефтепровода «Дружба» была отключена из-за утечки. Тогда PERN вызвался устранить утечку.

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Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN восстановил работу поврежденного трубопровода. Об этом сообщается на официальном сайте оператора. Европа получает нефть из России через данный трубопровод «Технические службы PERN полностью восстановили работу поврежденной нитки трубопровода», — уточняется в заявлении оператора на их сайте. Теперь планируется расчистить территорию после утечки. Несколько дней назад в Польше одна из ниток нефтепровода «Дружба» была отключена из-за утечки. Тогда PERN вызвался устранить утечку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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