Одну нитку нефтепровода «Дружба» отключили из-за утечки в Польше

06 августа 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Утечка произошла не территории Польши, отмечается в PERN Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На территории Польши одна из ниток нефтепровода «Дружба» в направлении Германии была отключена из-за утечки. Об этом сообщил польский оператор «Дружбы» PERN. «В субботу вечером автоматические системы PERN обнаружили утечку в трубопроводе „Дружба“ в коммуне Ходеч, на одной из двух линий западного участка, по которому сырая нефть поступает в Германию», — говорится в заявлении PERN . Отмечается, что вторая нитка нефтепровода работает без изменений. Утечка не угрожает местным жителям. Компания, которая обслуживает нефтепровод, начала расследование утечки. Для устранения утечки выехали оперативные службы PERN. На данный момент проводятся ремонтные работы. Через нефтепровод «Дружба» Европа получает нефть из России. Максимальная пропускная способность пути — 100 миллионов тонн. В 2021 году по пути было доставлено 35,9 миллиона тонн нефти, а по южной — 12. Статистика за 2022 год еще не публиковалась. В июне Евросоюз согласовал новый пакет санкций, который позволил ввести ограничение на использование южной ветки нефтепровода .

На территории Польши одна из ниток нефтепровода «Дружба» в направлении Германии была отключена из-за утечки. Об этом сообщил польский оператор «Дружбы» PERN. «В субботу вечером автоматические системы PERN обнаружили утечку в трубопроводе „Дружба“ в коммуне Ходеч, на одной из двух линий западного участка, по которому сырая нефть поступает в Германию», — говорится в заявлении PERN. Отмечается, что вторая нитка нефтепровода работает без изменений. Утечка не угрожает местным жителям. Компания, которая обслуживает нефтепровод, начала расследование утечки. Для устранения утечки выехали оперативные службы PERN. На данный момент проводятся ремонтные работы. Через нефтепровод «Дружба» Европа получает нефть из России. Максимальная пропускная способность пути — 100 миллионов тонн. В 2021 году по пути было доставлено 35,9 миллиона тонн нефти, а по южной — 12. Статистика за 2022 год еще не публиковалась. В июне Евросоюз согласовал новый пакет санкций, который позволил ввести ограничение на использование южной ветки нефтепровода.