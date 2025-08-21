«Конченые позорники»: военкор резко раскритиковал солдат, стрелявших в себя ради выплат

Российские военнослужащие, которые намеренно стреляли в себя ради получения государственных выплат, являются «кончеными позорниками», «лгунами» и «дебилами». С такой резкой критикой выступил военный корреспондент, журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
«Наши конченые позорники. Непонятно одно — вот стал ты „самострелом“ чтобы мошенничать и получать выплаты. Зачем про свои подвиги прессе рассказывать? Тут на лицо некая девиация. <...> Численность лгунов, мошенников и просто дебилов, на войне такая же, как в мирном социуме. Процент называть не буду, сами прикиньте», — написал военкор в своем telegram-канале «Русский тарантасъ». Он также добавил, что государство начало бороться с такими случаями.
Ранее сообщалось, что расследовались первые уголовные дела о махинациях в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Выяснилось, что офицеры стреляли друг в друга ради денег. Стешин как раз и возмутился этой историей.
Тогда военные, включая Артема Городилова и Константина Фролова, инсценировали ранения ради получения выплат и льгот, что привело к возбуждению уголовных дел по фактам мошенничества на сумму более 200 млн рублей. Следствие установило более 35 участников схемы, а материалы дела переданы в Луганский гарнизонный военный суд.
