В офисах «Самолета» прошли обыски

В Санкт-Петербурге начато расследование по фактам мошенничества при строительстве жилых комплексов «Новое Колпино» и «Курортный Квартал», сообщает Следственный комитет России. В офисах компании «Самолет» проведены обыски.
«Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступлений», — заявили в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
По данным следствия, неустановленные лица из числа руководства застройщика получили деньги от дольщиков на основании договоров долевого участия, но не выполнили обязательства по сдаче домов в установленные сроки. В связи с этим по обоим жилым комплексам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
