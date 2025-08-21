В офисах «Самолета» прошли обыски

Акции «Самолета» упали на 12% на новостях об обысках в офисах компании
Акции «Самолета» упали на 12% на новостях об обысках в офисах компании

В Санкт-Петербурге начато расследование по фактам мошенничества при строительстве жилых комплексов «Новое Колпино» и «Курортный Квартал», сообщает Следственный комитет России. В офисах компании «Самолет» проведены обыски.

«Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступлений», — заявили в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу. Сообщение опубликовано в  telegram-канале ведомства.

По данным следствия, неустановленные лица из числа руководства застройщика получили деньги от дольщиков на основании договоров долевого участия, но не выполнили обязательства по сдаче домов в установленные сроки. В связи с этим по обоим жилым комплексам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

