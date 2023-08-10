The Times of India: снайперов для охраны саммита G20 в Дели вооружат российскими винтовками

10 августа 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Винтовки Драгунова выбраны за свою простоту и надежность, пишет The Times of India Фото: Владимир Андреев © URA.RU В рамках предстоящего саммита G20 в Дели, полиция столичного региона Индии планирует вооружить снайперов винтовками Драгунова. Об этом пишет газета The Times of India. «Полиция Дели планирует вооружить снайперов винтовками Драгунова на саммите G20 в сентябре», — говорится в материале газеты. Там добавили, что полицейские планируют арендовать эти винтовки у армии Индии или других национальных вооруженных формирований на короткий срок, так как им потребуется лишь 70-100 таких винтовок. Снайперы будут размещены на крышах отелей и других точках города. Около 250 стрелков прошли подготовку, с дополнительными стрелками в резерве. Винтовка Драгунова выбрана за свою надежность и простоту использования. Она обладает большой точностью на расстоянии до 700-800 метров, заключили в газете.

В рамках предстоящего саммита G20 в Дели, полиция столичного региона Индии планирует вооружить снайперов винтовками Драгунова. Об этом пишет газета The Times of India. «Полиция Дели планирует вооружить снайперов винтовками Драгунова на саммите G20 в сентябре», — говорится в материале газеты. Там добавили, что полицейские планируют арендовать эти винтовки у армии Индии или других национальных вооруженных формирований на короткий срок, так как им потребуется лишь 70-100 таких винтовок. Снайперы будут размещены на крышах отелей и других точках города. Около 250 стрелков прошли подготовку, с дополнительными стрелками в резерве. Винтовка Драгунова выбрана за свою надежность и простоту использования. Она обладает большой точностью на расстоянии до 700-800 метров, заключили в газете.