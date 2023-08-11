11 августа 2023

Депутат Госдумы Скляр призвал развивать производство товаров из конопли

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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КГСХА. Агрономический факультет. Курган, масло, лаборатория, растительное масло, кгсха
Масло из конопли можно отправлять на экспорт, отметил депутат Фото:

Промышленное производство товаров из конопли не является приоритетной областью, но это направление стоит развивать для экспорта. Об этом URA.RU заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Геннадий Скляр.

«Если есть какой-то продукт у нас растет, то надо его использовать. Но это [производство товаров из конопли] не является каким-то приоритетом 9промышленности] и заботой нашего комитета», — рассказал Геннадий Скляр.

Он отметил, что конопляная промышленность может выйти на международный экспорт в будущем. «Во всяком случае, конопляная промышленность, очевидно, может производить продукт, который будет востребован в качестве экспорта в другие страны. Например, масло, и так далее. Но те, кто будет это развивать, должны учитывать и изучать спрос на подобные продукты за рубежом», — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что к 2025 году в Новосибирске планируют наладить производство муки из сверчков. Сверчковая мука богата железом, аминокислотами, витамином В12 и большим количеством белка. Такой промышленный ход вводится для того, чтобы удовлетворить потребности в полезных составляющих для растущего организма человека.

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Промышленное производство товаров из конопли не является приоритетной областью, но это направление стоит развивать для экспорта. Об этом URA.RU заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Геннадий Скляр. «Если есть какой-то продукт у нас растет, то надо его использовать. Но это [производство товаров из конопли] не является каким-то приоритетом 9промышленности] и заботой нашего комитета», — рассказал Геннадий Скляр. Он отметил, что конопляная промышленность может выйти на международный экспорт в будущем. «Во всяком случае, конопляная промышленность, очевидно, может производить продукт, который будет востребован в качестве экспорта в другие страны. Например, масло, и так далее. Но те, кто будет это развивать, должны учитывать и изучать спрос на подобные продукты за рубежом», — объяснил эксперт. Ранее сообщалось, что к 2025 году в Новосибирске планируют наладить производство муки из сверчков. Сверчковая мука богата железом, аминокислотами, витамином В12 и большим количеством белка. Такой промышленный ход вводится для того, чтобы удовлетворить потребности в полезных составляющих для растущего организма человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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