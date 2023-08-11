Депутат Госдумы Скляр призвал развивать производство товаров из конопли

12 августа 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Масло из конопли можно отправлять на экспорт, отметил депутат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Промышленное производство товаров из конопли не является приоритетной областью, но это направление стоит развивать для экспорта. Об этом URA.RU заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Геннадий Скляр. «Если есть какой-то продукт у нас растет, то надо его использовать. Но это [производство товаров из конопли] не является каким-то приоритетом 9промышленности] и заботой нашего комитета», — рассказал Геннадий Скляр. Он отметил, что конопляная промышленность может выйти на международный экспорт в будущем. «Во всяком случае, конопляная промышленность, очевидно, может производить продукт, который будет востребован в качестве экспорта в другие страны. Например, масло, и так далее. Но те, кто будет это развивать, должны учитывать и изучать спрос на подобные продукты за рубежом», — объяснил эксперт. Ранее сообщалось, что к 2025 году в Новосибирске планируют наладить производство муки из сверчков. Сверчковая мука богата железом, аминокислотами, витамином В12 и большим количеством белка. Такой промышленный ход вводится для того, чтобы удовлетворить потребности в полезных составляющих для растущего организма человека.

Промышленное производство товаров из конопли не является приоритетной областью, но это направление стоит развивать для экспорта. Об этом URA.RU заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Геннадий Скляр. «Если есть какой-то продукт у нас растет, то надо его использовать. Но это [производство товаров из конопли] не является каким-то приоритетом 9промышленности] и заботой нашего комитета», — рассказал Геннадий Скляр. Он отметил, что конопляная промышленность может выйти на международный экспорт в будущем. «Во всяком случае, конопляная промышленность, очевидно, может производить продукт, который будет востребован в качестве экспорта в другие страны. Например, масло, и так далее. Но те, кто будет это развивать, должны учитывать и изучать спрос на подобные продукты за рубежом», — объяснил эксперт. Ранее сообщалось, что к 2025 году в Новосибирске планируют наладить производство муки из сверчков. Сверчковая мука богата железом, аминокислотами, витамином В12 и большим количеством белка. Такой промышленный ход вводится для того, чтобы удовлетворить потребности в полезных составляющих для растущего организма человека.