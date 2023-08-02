В Новосибирске решили наладить производство муки из сверчков к 2025 году 02 августа 2023 в 18:57 Размер текста - 17 + Производство такой муки нужно для удовлетворения потребностей растущего населения планеты, заявил Евгений Демидов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Биотехнологическая компания «Энтопротеин» из Новосибирска планирует запустить производство муки из сверчков к 2025 году. Генеральный директор компании Евгений Демидов отметил, что такая технология не имеет аналогов в России. «Насекомые, благодаря своей удивительной эффективности и минимальному воздействию на окружающую среду, могут заменить традиционные источники белка в пищевой промышленности. Кроме того, производство на основе насекомых не наносит вреда окружающей среде, что делает его еще более привлекательным», — заявил Евгений Демидов, его слова приводит Pravda.Ru. Он отметил, что такие инновации вводятся для того, чтобы удовлетворить потребности растущего населения планеты. Для этих целей «Энтопротеин» планирует привлечь 50 миллионов рублей инвестициями. В сверчковой муке содержится большое количество белка. Также она богата аминокислотами, витамином В12 и легкоусвояемым железом. Биотехнологическая компания «Энтопротеин» из Новосибирска планирует запустить производство муки из сверчков к 2025 году. Генеральный директор компании Евгений Демидов отметил, что такая технология не имеет аналогов в России. «Насекомые, благодаря своей удивительной эффективности и минимальному воздействию на окружающую среду, могут заменить традиционные источники белка в пищевой промышленности. Кроме того, производство на основе насекомых не наносит вреда окружающей среде, что делает его еще более привлекательным», — заявил Евгений Демидов, его слова приводит Pravda.Ru. Он отметил, что такие инновации вводятся для того, чтобы удовлетворить потребности растущего населения планеты. Для этих целей «Энтопротеин» планирует привлечь 50 миллионов рублей инвестициями. В сверчковой муке содержится большое количество белка. Также она богата аминокислотами, витамином В12 и легкоусвояемым железом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям