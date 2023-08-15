Доллар подобрался к 100 рублям после экстренных мер ЦБ

Доллар стоит 98,6 рубля
Курс доллара на торгах Московской биржи подобрался к отметке в 100 рублей после решения Центробанка РФ поднять ключевую ставку до 12%. На торгах американская валюта достигала 99 рублей.
На момент публикации материала доллар стоит 98,6 рубля. Евро — 107,9 рубля.
15 августа Центробанк экстренно поднял ключевую ставку до 12% на фоне ослабления рубля. После этого решения регулятора спрос на покупку доллара более чем вдвое превысил предложение.
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