Доллар подобрался к 100 рублям после экстренных мер ЦБ

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Клипарт. Екатеринбург, доллары, валюта, доллар
Доллар стоит 98,6 рубля Фото:

Курс доллара на торгах Московской биржи подобрался к отметке в 100 рублей после решения Центробанка РФ поднять ключевую ставку до 12%. На торгах американская валюта достигала 99 рублей.

На момент публикации материала доллар стоит 98,6 рубля. Евро — 107,9 рубля.

15 августа Центробанк экстренно поднял ключевую ставку до 12% на фоне ослабления рубля. После этого решения регулятора спрос на покупку доллара более чем вдвое превысил предложение.

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Курс доллара на торгах Московской биржи подобрался к отметке в 100 рублей после решения Центробанка РФ поднять ключевую ставку до 12%. На торгах американская валюта достигала 99 рублей. На момент публикации материала доллар стоит 98,6 рубля. Евро — 107,9 рубля. 15 августа Центробанк экстренно поднял ключевую ставку до 12% на фоне ослабления рубля. После этого решения регулятора спрос на покупку доллара более чем вдвое превысил предложение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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