Доллар подобрался к 100 рублям после экстренных мер ЦБ

15 августа 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Доллар стоит 98,6 рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курс доллара на торгах Московской биржи подобрался к отметке в 100 рублей после решения Центробанка РФ поднять ключевую ставку до 12%. На торгах американская валюта достигала 99 рублей. На момент публикации материала доллар стоит 98,6 рубля. Евро — 107,9 рубля. 15 августа Центробанк экстренно поднял ключевую ставку до 12% на фоне ослабления рубля. После этого решения регулятора спрос на покупку доллара более чем вдвое превысил предложение.

Курс доллара на торгах Московской биржи подобрался к отметке в 100 рублей после решения Центробанка РФ поднять ключевую ставку до 12%. На торгах американская валюта достигала 99 рублей. На момент публикации материала доллар стоит 98,6 рубля. Евро — 107,9 рубля. 15 августа Центробанк экстренно поднял ключевую ставку до 12% на фоне ослабления рубля. После этого решения регулятора спрос на покупку доллара более чем вдвое превысил предложение.