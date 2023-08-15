Мухоморы в челябинском нацпарке спасают лосей от паразитов. Фото

16 августа 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

Лоси любят есть мухоморы в больших количествах Фото: Илья Московец © URA.RU Мухоморы в нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) спасают лосей от паразитов. Как рассказали в пресс-службе нацпарка, именно такой причиной объясняется пристрастие сохатых к этому грибу. «Лоси с удовольствием едят мухоморы. По одной из версий, таким образом сохатые избавляются от паразитов», — сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте». Богатый урожай мухоморов созрел вместе с урожаем съедобных грибов: белых, подберезовиков, маслят и груздей. В лесах Катав-Ивановского района мухоморы встречаются повсеместно. Поскольку эти грибы легко узнаваемы, случаев отравления ими в последние годы не зафиксировано. При этом чтобы человеку получить ударную дозу яда, необходимо употребить полтора десятка грибов. Случайно это сделать невозможно, добавили представители нацпарка. Мухоморы в нацпарке встречаются повсеместно Фото: сообщество нацпарка «Зигальга» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/np_zigalga В лесах Катав-Ивановского района произрастают мухоморы нескольких разновидностей Фото: сообщество нацпарка «Зигальга» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/np_zigalga

Мухоморы в нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) спасают лосей от паразитов. Как рассказали в пресс-службе нацпарка, именно такой причиной объясняется пристрастие сохатых к этому грибу. «Лоси с удовольствием едят мухоморы. По одной из версий, таким образом сохатые избавляются от паразитов», — сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте». Богатый урожай мухоморов созрел вместе с урожаем съедобных грибов: белых, подберезовиков, маслят и груздей. В лесах Катав-Ивановского района мухоморы встречаются повсеместно. Поскольку эти грибы легко узнаваемы, случаев отравления ими в последние годы не зафиксировано. При этом чтобы человеку получить ударную дозу яда, необходимо употребить полтора десятка грибов. Случайно это сделать невозможно, добавили представители нацпарка.