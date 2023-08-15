15 августа 2023

Мухоморы в челябинском нацпарке спасают лосей от паразитов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинская область, отравление, мухомор, ядовитые грибы
Лоси любят есть мухоморы в больших количествах Фото:

Мухоморы в нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) спасают лосей от паразитов. Как рассказали в пресс-службе нацпарка, именно такой причиной объясняется пристрастие сохатых к этому грибу.

«Лоси с удовольствием едят мухоморы. По одной из версий, таким образом сохатые избавляются от паразитов», — сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Богатый урожай мухоморов созрел вместе с урожаем съедобных грибов: белых, подберезовиков, маслят и груздей. В лесах Катав-Ивановского района мухоморы встречаются повсеместно.

Поскольку эти грибы легко узнаваемы, случаев отравления ими в последние годы не зафиксировано. При этом чтобы человеку получить ударную дозу яда, необходимо употребить полтора десятка грибов. Случайно это сделать невозможно, добавили представители нацпарка.

Мухоморы в нацпарке встречаются повсеместно
Мухоморы в нацпарке встречаются повсеместно
Фото:
В лесах Катав-Ивановского района произрастают мухоморы нескольких разновидностей
В лесах Катав-Ивановского района произрастают мухоморы нескольких разновидностей
Фото:

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Мухоморы в нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) спасают лосей от паразитов. Как рассказали в пресс-службе нацпарка, именно такой причиной объясняется пристрастие сохатых к этому грибу. «Лоси с удовольствием едят мухоморы. По одной из версий, таким образом сохатые избавляются от паразитов», — сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте». Богатый урожай мухоморов созрел вместе с урожаем съедобных грибов: белых, подберезовиков, маслят и груздей. В лесах Катав-Ивановского района мухоморы встречаются повсеместно. Поскольку эти грибы легко узнаваемы, случаев отравления ими в последние годы не зафиксировано. При этом чтобы человеку получить ударную дозу яда, необходимо употребить полтора десятка грибов. Случайно это сделать невозможно, добавили представители нацпарка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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