Челябинские водители чаще всего попадают в ДТП на авто с механической коробкой

«Автотека»: авто с «механикой» возглавило список участников челябинских ДТП

17 августа 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Машины с механической коробкой возглавили рейтинг часто попадающих в ДТП авто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водители Челябинской области чаще всего в первом полугодии 2023 года попадали в ДТП на автомобилях с механической коробкой передач. Как сообщили в пресс-службе сервиса «Автотека», тренд противоположен общероссийскому, где более проблемными оказались машины с коробкой-автоматом. «Чаще всего пользователи сервиса в стране и регионе запрашивали отчеты по автомобилям с механической коробкой передач. В то же время по стране в статистике ДТП на платформе лидировали авто с коробкой-автоматом», — отметили в «Автотеке». На втором месте по аварийности оказалась вариаторная коробка. За ней следуют роботизированная и, последняя, автоматическая. Среди машин с «механикой» и «автоматом» самой неблагополучной, по поводу которой обращались за отчетами, стала Lada Granta. Так заявили в «Автотеке». Специалисты изучали данные зафиксированных с января по июль 2023 года ДТП с участием авто сроком службы до 10 лет, по которым пользователи платформы запрашивали отчеты. После отечественной модели среди машин с «механикой», которые чаще остальных попадали в ДТП, в регионе названы в порядке убывания Lada Vesta, Lada Largus, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris. Говоря про роботизированную и вариаторную коробки, аналитики также указали на автомобили семейства Lada. Они возглавили топ по аварийности. При этом среди машин с вариаторной коробкой передач, по которым пользователи чаще всего запрашивали отчеты в «Автотеке» по России, также числятся Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Водители Челябинской области чаще всего в первом полугодии 2023 года попадали в ДТП на автомобилях с механической коробкой передач. Как сообщили в пресс-службе сервиса «Автотека», тренд противоположен общероссийскому, где более проблемными оказались машины с коробкой-автоматом. «Чаще всего пользователи сервиса в стране и регионе запрашивали отчеты по автомобилям с механической коробкой передач. В то же время по стране в статистике ДТП на платформе лидировали авто с коробкой-автоматом», — отметили в «Автотеке». На втором месте по аварийности оказалась вариаторная коробка. За ней следуют роботизированная и, последняя, автоматическая. Среди машин с «механикой» и «автоматом» самой неблагополучной, по поводу которой обращались за отчетами, стала Lada Granta. Так заявили в «Автотеке». Специалисты изучали данные зафиксированных с января по июль 2023 года ДТП с участием авто сроком службы до 10 лет, по которым пользователи платформы запрашивали отчеты. После отечественной модели среди машин с «механикой», которые чаще остальных попадали в ДТП, в регионе названы в порядке убывания Lada Vesta, Lada Largus, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris. Говоря про роботизированную и вариаторную коробки, аналитики также указали на автомобили семейства Lada. Они возглавили топ по аварийности. При этом среди машин с вариаторной коробкой передач, по которым пользователи чаще всего запрашивали отчеты в «Автотеке» по России, также числятся Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4.