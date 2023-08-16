Челябинские водители чаще всего попадают в ДТП на авто с механической коробкой

Водители Челябинской области чаще всего в первом полугодии 2023 года попадали в ДТП на автомобилях с механической коробкой передач. Как сообщили в пресс-службе сервиса «Автотека», тренд противоположен общероссийскому, где более проблемными оказались машины с коробкой-автоматом.
«Чаще всего пользователи сервиса в стране и регионе запрашивали отчеты по автомобилям с механической коробкой передач. В то же время по стране в статистике ДТП на платформе лидировали авто с коробкой-автоматом», — отметили в «Автотеке».
На втором месте по аварийности оказалась вариаторная коробка. За ней следуют роботизированная и, последняя, автоматическая. Среди машин с «механикой» и «автоматом» самой неблагополучной, по поводу которой обращались за отчетами, стала Lada Granta. Так заявили в «Автотеке». Специалисты изучали данные зафиксированных с января по июль 2023 года ДТП с участием авто сроком службы до 10 лет, по которым пользователи платформы запрашивали отчеты.
После отечественной модели среди машин с «механикой», которые чаще остальных попадали в ДТП, в регионе названы в порядке убывания Lada Vesta, Lada Largus, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris. Говоря про роботизированную и вариаторную коробки, аналитики также указали на автомобили семейства Lada. Они возглавили топ по аварийности. При этом среди машин с вариаторной коробкой передач, по которым пользователи чаще всего запрашивали отчеты в «Автотеке» по России, также числятся Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4.
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