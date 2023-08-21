На месте аварии образовался затор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Четырех девочек доставили в больницу с места столкновения Opel и Lada Vesta в Металлургическом районе Челябинска. Об этом 21 августа сообщили URA.RU в пресс-службе городского управления ГИБДД.

«Предварительно, на улице Черкасская столкнулись Vesta под управлением женщины 1985 года рождения и Opel Vectra, которым управлял водитель 1975 года рождения. В момент ДТП в „Опеле“ находилась девочка 2019 года рождения, а в отечественном автомобиле три несовершеннолетние пассажирки: 2006, 2009 и 2014 годов рождения. Бригада скорой помощи доставила всех участников ДТП в больницу, где они сейчас обследуются», — пояснили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Там также добавили, что все несовершеннолетние ехали в соответствии с правилами перевозки детей. Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Удар был сильным Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинску