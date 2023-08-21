Четыре ребенка пострадали в ДТП на улице Челябинска. Фото

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Авария. Челябинск
На месте аварии образовался затор Фото:

Четырех девочек доставили в больницу с места столкновения Opel и Lada Vesta в Металлургическом районе Челябинска. Об этом 21 августа сообщили URA.RU в пресс-службе городского управления ГИБДД.

«Предварительно, на улице Черкасская столкнулись Vesta под управлением женщины 1985 года рождения и Opel Vectra, которым управлял водитель 1975 года рождения. В момент ДТП в „Опеле“ находилась девочка 2019 года рождения, а в отечественном автомобиле три несовершеннолетние пассажирки: 2006, 2009 и 2014 годов рождения. Бригада скорой помощи доставила всех участников ДТП в больницу, где они сейчас обследуются», — пояснили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Там также добавили, что все несовершеннолетние ехали в соответствии с правилами перевозки детей. Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Удар был сильным
Удар был сильным
Фото:
В Lada Vesta ехали сразу три девочки
В Lada Vesta ехали сразу три девочки
Фото:

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Четырех девочек доставили в больницу с места столкновения Opel и Lada Vesta в Металлургическом районе Челябинска. Об этом 21 августа сообщили URA.RU в пресс-службе городского управления ГИБДД. «Предварительно, на улице Черкасская столкнулись Vesta под управлением женщины 1985 года рождения и Opel Vectra, которым управлял водитель 1975 года рождения. В момент ДТП в „Опеле“ находилась девочка 2019 года рождения, а в отечественном автомобиле три несовершеннолетние пассажирки: 2006, 2009 и 2014 годов рождения. Бригада скорой помощи доставила всех участников ДТП в больницу, где они сейчас обследуются», — пояснили в пресс-службе Госавтоинспекции. Там также добавили, что все несовершеннолетние ехали в соответствии с правилами перевозки детей. Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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