Россиянам разрешили редактировать отечественный аналог «Википедии»

21 августа 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

Теперь каждый пользователь сможет вносить изменения в материалы энциклопедии «РУВИКИ» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Возможность редактировать материалы в интернет-энциклопедии «РУВИКИ» теперь открыта для всех пользователей. Ранее такую возможность имели только прошедшие отбор редакторы. Об этом рассказал генеральный директор интернет-энциклопедии Владимир Медейко. «Новая интернет-энциклопедия „РУВИКИ“ теперь доступна в формате свободного редактирования», — заявил Медейко. Он добавил, что каждый пользователь сможет свободно редактировать и вносить изменения в материалы или создавать новые статьи. Для привлечения новых авторов площадка запускает интеллектуальный конкурс. В рамках конкурса выбраны разнообразные темы, и участникам предоставляется возможность написать до 15 статей. Лучшие работы будут вознаграждены до 450 000 рублей, а победившие статьи могут быть опубликованы на платформе с именем автора. Новая интернет-энциклопедия «РУВИКИ» была запущена в июне 2023 года с акцентом на развитие авторского и экспертного сообщества. Платформа предлагает новые форматы статей, такие как «Выверенные» и «Рецензированные», с гарантированным качеством от редакции и экспертов. «РУВИКИ» также стремится развивать партнерство с научными и профессиональными площадками. Следующая версия интернет-энциклопедии будет включать технологические изменения, включая персонализацию контента, тематические подборки, аудиоформат и новые возможности для авторов. Планируется также интеграция искусственного интеллекта в будущем. Роскомнадзор неоднократно штрафовал «Википедию» за фейковые статьи о спецоперации. Российские власти заявляли о планах создать аналогичную интернет-энциклопедию. В июне 2023 года был представлен проект «РУВИКИ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возможность редактировать материалы в интернет-энциклопедии «РУВИКИ» теперь открыта для всех пользователей. Ранее такую возможность имели только прошедшие отбор редакторы. Об этом рассказал генеральный директор интернет-энциклопедии Владимир Медейко. «Новая интернет-энциклопедия „РУВИКИ“ теперь доступна в формате свободного редактирования», — заявил Медейко. Он добавил, что каждый пользователь сможет свободно редактировать и вносить изменения в материалы или создавать новые статьи. Для привлечения новых авторов площадка запускает интеллектуальный конкурс. В рамках конкурса выбраны разнообразные темы, и участникам предоставляется возможность написать до 15 статей. Лучшие работы будут вознаграждены до 450 000 рублей, а победившие статьи могут быть опубликованы на платформе с именем автора. Новая интернет-энциклопедия «РУВИКИ» была запущена в июне 2023 года с акцентом на развитие авторского и экспертного сообщества. Платформа предлагает новые форматы статей, такие как «Выверенные» и «Рецензированные», с гарантированным качеством от редакции и экспертов. «РУВИКИ» также стремится развивать партнерство с научными и профессиональными площадками. Следующая версия интернет-энциклопедии будет включать технологические изменения, включая персонализацию контента, тематические подборки, аудиоформат и новые возможности для авторов. Планируется также интеграция искусственного интеллекта в будущем. Роскомнадзор неоднократно штрафовал «Википедию» за фейковые статьи о спецоперации. Российские власти заявляли о планах создать аналогичную интернет-энциклопедию. В июне 2023 года был представлен проект «РУВИКИ».