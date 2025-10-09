Песков: в диалоге по украинскому урегулированию обозначена пауза

Срочная новость
В процессе диалога по украинскому урегулированию обозначилась пауза. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам.
Также Песков сказал, что никакого субстантивного ответа по проекту документов и рабочим группам от киева не было.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!