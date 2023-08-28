Марочко заявил о проблемах с едой и водой у ВСУ

У солдат ВСУ не хватает еды и воды на Сватовско-Кременском участке, сказал Андрей Марочко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинским военнослужащим не хватает продуктов питания и питьевой воды на Сватовско-Кременском участке. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко
«На Сватовско-Кременском участке у украинской армии отмечается рост санитарных потерь из-за некачественной еды и питьевой воды. У военнослужащих, поступающих в медучреждения, наблюдаются пищевые отравления, заболевания желудно-кишечного тракта и диарея», — написал Марочко у себя в telegram-канале.
По его словам, люди болеют из-за антисанитарии на фронте. Еще один негативный фактор — просроченная еда и продукты, хранящиеся в ненадлежащих условиях.
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