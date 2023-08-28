Марочко заявил о проблемах с едой и водой у ВСУ

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У солдат ВСУ не хватает еды и воды на Сватовско-Кременском участке, сказал Андрей Марочко Фото:
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Украинским военнослужащим не хватает продуктов питания и питьевой воды на Сватовско-Кременском участке. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко

«На Сватовско-Кременском участке у украинской армии отмечается рост санитарных потерь из-за некачественной еды и питьевой воды. У военнослужащих, поступающих в медучреждения, наблюдаются пищевые отравления, заболевания желудно-кишечного тракта и диарея», — написал Марочко у себя в telegram-канале.

По его словам, люди болеют из-за антисанитарии на фронте. Еще один негативный фактор — просроченная еда и продукты, хранящиеся в ненадлежащих условиях.

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Украинским военнослужащим не хватает продуктов питания и питьевой воды на Сватовско-Кременском участке. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко «На Сватовско-Кременском участке у украинской армии отмечается рост санитарных потерь из-за некачественной еды и питьевой воды. У военнослужащих, поступающих в медучреждения, наблюдаются пищевые отравления, заболевания желудно-кишечного тракта и диарея», — написал Марочко у себя в telegram-канале. По его словам, люди болеют из-за антисанитарии на фронте. Еще один негативный фактор — просроченная еда и продукты, хранящиеся в ненадлежащих условиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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