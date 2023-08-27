27 августа 2023

В Челябинске пожилой мужчина разбился, выпав из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Челябинск, панельный дом, москитная сетка, открытое окно, трещины, окно, панельное домостроение
Мужчина упал с высоты восьмого этажа Фото:

В Курчатовском районе Челябинска пожилой мужчина выпал из окна квартиры. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, от полученных травм он скончался на месте.

«Тело нашли жители дома №42 по улице Александр Шмакова. Мужчина выпал из окна квартиры. При падении он получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказал источник.

По данным URA.RU, квартира мужчины находилась на восьмом этаже. На момент смерти ему было 59 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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В Курчатовском районе Челябинска пожилой мужчина выпал из окна квартиры. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, от полученных травм он скончался на месте. «Тело нашли жители дома №42 по улице Александр Шмакова. Мужчина выпал из окна квартиры. При падении он получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказал источник. По данным URA.RU, квартира мужчины находилась на восьмом этаже. На момент смерти ему было 59 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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