В Челябинске пожилой мужчина разбился, выпав из окна

Мужчина упал с высоты восьмого этажа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курчатовском районе Челябинска пожилой мужчина выпал из окна квартиры. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, от полученных травм он скончался на месте.

«Тело нашли жители дома №42 по улице Александр Шмакова. Мужчина выпал из окна квартиры. При падении он получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказал источник.

По данным URA.RU, квартира мужчины находилась на восьмом этаже. На момент смерти ему было 59 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.