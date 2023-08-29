Десять человек поступили в Челябинский госуниверситет по льготам для бойцов СВО

29 августа 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Сергей Таскаев рассказал о студентах, поступившим по льготам для бойцов СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Десять человек в 2023 году поступили в Челябинский госуниверситет в рамках квот для участников СВО и их родственников. Об этом в рамках «Большой редакции» ИД «Гранада-Пресс» заявил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев. «Льготой воспользовались 10 человек — один участник специальной военной операции и девять членов семей участников СВО. Кроме того, на базе университета провели летние каникулы 70 подростков ил ЛНР и ДНР. Около половины из них сказали, что решили после школы поступать в Челябинский госуниверситет», — сообщил Таскаев. Приемная кампания в вузы завершилась. В рамках приемной кампании этого года впервые участники специальной военной операции и члены их семей имели приоритетное право поступления в высшие учебные заведения.

Десять человек в 2023 году поступили в Челябинский госуниверситет в рамках квот для участников СВО и их родственников. Об этом в рамках «Большой редакции» ИД «Гранада-Пресс» заявил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев. «Льготой воспользовались 10 человек — один участник специальной военной операции и девять членов семей участников СВО. Кроме того, на базе университета провели летние каникулы 70 подростков ил ЛНР и ДНР. Около половины из них сказали, что решили после школы поступать в Челябинский госуниверситет», — сообщил Таскаев. Приемная кампания в вузы завершилась. В рамках приемной кампании этого года впервые участники специальной военной операции и члены их семей имели приоритетное право поступления в высшие учебные заведения.