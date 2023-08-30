30 августа 2023

Челябинский пенсионер избил супругу до смерти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Мужчина избил супругу в ходе семейной ссоры Фото:

В поселке Маук (Челябинская область) пенсионер до смерти избил супругу. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина применил силу в ходе семейной ссоры.

«В момент ссоры мужчина принялся избивать супругу. От полученных травм женщина скончалась. Мужчина задержан», — рассказал источник.

По данным URA.RU, пенсионер ранее уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. В настоящий момент с ним работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и избрании меры пресечения.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Маук (Челябинская область) пенсионер до смерти избил супругу. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина применил силу в ходе семейной ссоры. «В момент ссоры мужчина принялся избивать супругу. От полученных травм женщина скончалась. Мужчина задержан», — рассказал источник. По данным URA.RU, пенсионер ранее уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. В настоящий момент с ним работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и избрании меры пресечения. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...