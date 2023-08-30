Челябинский пенсионер избил супругу до смерти

31 августа 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Мужчина избил супругу в ходе семейной ссоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Маук (Челябинская область) пенсионер до смерти избил супругу. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина применил силу в ходе семейной ссоры. «В момент ссоры мужчина принялся избивать супругу. От полученных травм женщина скончалась. Мужчина задержан», — рассказал источник. По данным URA.RU, пенсионер ранее уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. В настоящий момент с ним работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и избрании меры пресечения. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В поселке Маук (Челябинская область) пенсионер до смерти избил супругу. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина применил силу в ходе семейной ссоры. «В момент ссоры мужчина принялся избивать супругу. От полученных травм женщина скончалась. Мужчина задержан», — рассказал источник. По данным URA.RU, пенсионер ранее уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. В настоящий момент с ним работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и избрании меры пресечения. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.