Трутнев назвал причину августовского потопа в Уссурийске

Трутнев: дамба в Уссурийске прорвалась из-за проблем со шлюзом

03 сентября 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Ошибки проектирования могли послужить причиной для прорыва дамбы в Уссурийске, допускает Трутнев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дамба в Уссурийске прорвалась из-за того, что шлюз не был приведен в рабочее состояние в течение года. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе совещания во Владивостоке. В начале августа из-за сильных ливней в Уссурийске прорвалась дамба. «В дамбе стоит шлюз-регулятор, который должен был год назад быть приведен в рабочее состояние, а он не приведен в рабочее состояние. И это одна из причин разрушения дамбы», — рассказал Юрий Трутнев, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что, возможно, прорыв дамбы кроется в ошибках проектирования. Новость по теме Уссурийск затопило после прорыва дамбы: что происходит в городе В начале августа в Приморском крае прошли сильные ливни из-за движения полярного фронта. Поток воды не выдержала дамба, которая в итоге прорвалась. Под воду ушли Уссурийск и Спасск-Дальний. Дело в том, что за день выпала почти месячная норма осадков. После прорыва дамбы началась эвакуация жителей. На данный момент свыше 120 жилых домов и почти 700 придомовых территорий остаются подтопленными на территории Приморского края, а в пунктах временного размещения находятся 179 человек. Для ликвидации последствий потопа привлечены 956 человек, сообщает ТАСС.

Дамба в Уссурийске прорвалась из-за того, что шлюз не был приведен в рабочее состояние в течение года. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе совещания во Владивостоке. В начале августа из-за сильных ливней в Уссурийске прорвалась дамба. «В дамбе стоит шлюз-регулятор, который должен был год назад быть приведен в рабочее состояние, а он не приведен в рабочее состояние. И это одна из причин разрушения дамбы», — рассказал Юрий Трутнев, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что, возможно, прорыв дамбы кроется в ошибках проектирования. В начале августа в Приморском крае прошли сильные ливни из-за движения полярного фронта. Поток воды не выдержала дамба, которая в итоге прорвалась. Под воду ушли Уссурийск и Спасск-Дальний. Дело в том, что за день выпала почти месячная норма осадков. После прорыва дамбы началась эвакуация жителей. На данный момент свыше 120 жилых домов и почти 700 придомовых территорий остаются подтопленными на территории Приморского края, а в пунктах временного размещения находятся 179 человек. Для ликвидации последствий потопа привлечены 956 человек, сообщает ТАСС.