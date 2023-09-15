СБУ задержала нардепа Шуфрича за пророссийские заявления на ТВ

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Нестора Шуфрича обвиняют в государственной измене на Украине Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала народного депутата Нестора Шуфрича по обвинению в госизмене. Ранее он выступал на российских и украинских телеканалах с антиукраинскими высказываниями, сообщают украинские СМИ.

«В пятницу, 15 сентября, Служба безопасности Украины пришла с обысками к депутату Нестору Шуфричу. Его подозревают в государственной измене», — говорится в telegram-канале издания «Украинская правда». Отмечается, что нардепутат выступал на телеканалах в РФ и на Украине, где транслировал пророссийскую позицию.

Нестор Шуфрич за свою политическую карьеру шесть раз избирался в Верховную раду. В 2010 году он стал заместителем секретаря СНБО. После обострения ситуации на Донбассе он стал представлять партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), передает «Национальная служба новостей». На данный момент эта политическая структура запрещена на Украине.

Политолог Сергей Марков объяснил, что обыски у Шуфрича — это подготовка к предстоящим выборам. «Шуфрич в условиях разочарования населения в Зеленском, мог внезапно выдвинуться и забрать бывших избирателей президента Украины. Вот Зеленский и зачищает поляну», — написал Сергей Марков в своем telegram-канале.

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала народного депутата Нестора Шуфрича по обвинению в госизмене. Ранее он выступал на российских и украинских телеканалах с антиукраинскими высказываниями, сообщают украинские СМИ. «В пятницу, 15 сентября, Служба безопасности Украины пришла с обысками к депутату Нестору Шуфричу. Его подозревают в государственной измене», — говорится в telegram-канале издания «Украинская правда». Отмечается, что нардепутат выступал на телеканалах в РФ и на Украине, где транслировал пророссийскую позицию. Нестор Шуфрич за свою политическую карьеру шесть раз избирался в Верховную раду. В 2010 году он стал заместителем секретаря СНБО. После обострения ситуации на Донбассе он стал представлять партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), передает «Национальная служба новостей». На данный момент эта политическая структура запрещена на Украине. Политолог Сергей Марков объяснил, что обыски у Шуфрича — это подготовка к предстоящим выборам. «Шуфрич в условиях разочарования населения в Зеленском, мог внезапно выдвинуться и забрать бывших избирателей президента Украины. Вот Зеленский и зачищает поляну», — написал Сергей Марков в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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