СБУ задержала нардепа Шуфрича за пророссийские заявления на ТВ

15 сентября 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Нестора Шуфрича обвиняют в государственной измене на Украине Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Служба безопасности Украины (СБУ) задержала народного депутата Нестора Шуфрича по обвинению в госизмене. Ранее он выступал на российских и украинских телеканалах с антиукраинскими высказываниями, сообщают украинские СМИ. «В пятницу, 15 сентября, Служба безопасности Украины пришла с обысками к депутату Нестору Шуфричу. Его подозревают в государственной измене», — говорится в telegram-канале издания «Украинская правда». Отмечается, что нардепутат выступал на телеканалах в РФ и на Украине, где транслировал пророссийскую позицию. Нестор Шуфрич за свою политическую карьеру шесть раз избирался в Верховную раду. В 2010 году он стал заместителем секретаря СНБО. После обострения ситуации на Донбассе он стал представлять партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), передает «Национальная служба новостей». На данный момент эта политическая структура запрещена на Украине. Политолог Сергей Марков объяснил, что обыски у Шуфрича — это подготовка к предстоящим выборам. «Шуфрич в условиях разочарования населения в Зеленском, мог внезапно выдвинуться и забрать бывших избирателей президента Украины. Вот Зеленский и зачищает поляну», — написал Сергей Марков в своем telegram-канале .

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала народного депутата Нестора Шуфрича по обвинению в госизмене. Ранее он выступал на российских и украинских телеканалах с антиукраинскими высказываниями, сообщают украинские СМИ. «В пятницу, 15 сентября, Служба безопасности Украины пришла с обысками к депутату Нестору Шуфричу. Его подозревают в государственной измене», — говорится в telegram-канале издания «Украинская правда». Отмечается, что нардепутат выступал на телеканалах в РФ и на Украине, где транслировал пророссийскую позицию. Нестор Шуфрич за свою политическую карьеру шесть раз избирался в Верховную раду. В 2010 году он стал заместителем секретаря СНБО. После обострения ситуации на Донбассе он стал представлять партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), передает «Национальная служба новостей». На данный момент эта политическая структура запрещена на Украине. Политолог Сергей Марков объяснил, что обыски у Шуфрича — это подготовка к предстоящим выборам. «Шуфрич в условиях разочарования населения в Зеленском, мог внезапно выдвинуться и забрать бывших избирателей президента Украины. Вот Зеленский и зачищает поляну», — написал Сергей Марков в своем telegram-канале.