Челябинские силовики выступили с экстренным заявлением

Челябинские полицейские 20 сентября выступили со срочным заявлением о том, что на телефоны ряда соцобъектов областного центра поступают звонки о несуществующей угрозе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, для убедительности звонившие представляются сотрудниками полиции.
«Сегодня на рабочие телефонные номера ряда социальных объектов Челябинска поступают звонки от неизвестных, которые сообщают о несуществующей угрозе. Для придания убедительности своим словам звонившие представляются сотрудниками правоохранительных структур, в том числе органов внутренних дел», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Там отметили, что представители подразделений полиции подобные звонки не осуществляют. Также в ведомстве попросили журналистов воздержаться от размещения в текстах публикаций недостоверных сведений.
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