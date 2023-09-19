Челябинские силовики выступили с экстренным заявлением

Челябинские полицейские предупредили о ложных угрозах соцобъектам

20 сентября 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

В полиции предупредили о телефонных угрозах в адрес социальных объектов Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинские полицейские 20 сентября выступили со срочным заявлением о том, что на телефоны ряда соцобъектов областного центра поступают звонки о несуществующей угрозе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, для убедительности звонившие представляются сотрудниками полиции. «Сегодня на рабочие телефонные номера ряда социальных объектов Челябинска поступают звонки от неизвестных, которые сообщают о несуществующей угрозе. Для придания убедительности своим словам звонившие представляются сотрудниками правоохранительных структур, в том числе органов внутренних дел», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что представители подразделений полиции подобные звонки не осуществляют. Также в ведомстве попросили журналистов воздержаться от размещения в текстах публикаций недостоверных сведений.

Челябинские полицейские 20 сентября выступили со срочным заявлением о том, что на телефоны ряда соцобъектов областного центра поступают звонки о несуществующей угрозе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, для убедительности звонившие представляются сотрудниками полиции. «Сегодня на рабочие телефонные номера ряда социальных объектов Челябинска поступают звонки от неизвестных, которые сообщают о несуществующей угрозе. Для придания убедительности своим словам звонившие представляются сотрудниками правоохранительных структур, в том числе органов внутренних дел», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что представители подразделений полиции подобные звонки не осуществляют. Также в ведомстве попросили журналистов воздержаться от размещения в текстах публикаций недостоверных сведений.