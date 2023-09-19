19 сентября 2023

Челябинские силовики выступили с экстренным заявлением

Челябинские полицейские предупредили о ложных угрозах соцобъектам
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, полиция
В полиции предупредили о телефонных угрозах в адрес социальных объектов Фото:

Челябинские полицейские 20 сентября выступили со срочным заявлением о том, что на телефоны ряда соцобъектов областного центра поступают звонки о несуществующей угрозе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, для убедительности звонившие представляются сотрудниками полиции.

«Сегодня на рабочие телефонные номера ряда социальных объектов Челябинска поступают звонки от неизвестных, которые сообщают о несуществующей угрозе. Для придания убедительности своим словам звонившие представляются сотрудниками правоохранительных структур, в том числе органов внутренних дел», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там отметили, что представители подразделений полиции подобные звонки не осуществляют. Также в ведомстве попросили журналистов воздержаться от размещения в текстах публикаций недостоверных сведений.

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Челябинские полицейские 20 сентября выступили со срочным заявлением о том, что на телефоны ряда соцобъектов областного центра поступают звонки о несуществующей угрозе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, для убедительности звонившие представляются сотрудниками полиции. «Сегодня на рабочие телефонные номера ряда социальных объектов Челябинска поступают звонки от неизвестных, которые сообщают о несуществующей угрозе. Для придания убедительности своим словам звонившие представляются сотрудниками правоохранительных структур, в том числе органов внутренних дел», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что представители подразделений полиции подобные звонки не осуществляют. Также в ведомстве попросили журналистов воздержаться от размещения в текстах публикаций недостоверных сведений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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