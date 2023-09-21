Сальдо: Киев снимет на видео провокации в Херсоне

21 сентября 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Владимир Сальдо заявил о подготовке Киевом провокации в Херсоне Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев намерен устроить провокации в Херсоне, снимая на видео постановочные материалы о пытках мирных жителей в период освобождения города. Об этом рассказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По словам врио губернатора, Киев планирует провокации в Херсоне. Кроме того, в город прибыли съемочные группы из Испании и Германии. «Под плотным контролем представителей украинских вооруженных формирований они собираются снимать постановочные пропагандистские материалы о „пытках гражданских лиц“ в период освобождения Херсона», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о готовящихся Киевом провокациях на Запорожской АЭС. По его словам, украинская сторона планировала прекратить деятельность МАГАТЭ на территории объекта, пишет «Национальная служба новостей».

Киев намерен устроить провокации в Херсоне, снимая на видео постановочные материалы о пытках мирных жителей в период освобождения города. Об этом рассказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По словам врио губернатора, Киев планирует провокации в Херсоне. Кроме того, в город прибыли съемочные группы из Испании и Германии. «Под плотным контролем представителей украинских вооруженных формирований они собираются снимать постановочные пропагандистские материалы о „пытках гражданских лиц“ в период освобождения Херсона», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о готовящихся Киевом провокациях на Запорожской АЭС. По его словам, украинская сторона планировала прекратить деятельность МАГАТЭ на территории объекта, пишет «Национальная служба новостей».