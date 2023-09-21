Киев намерен устроить провокации в Херсоне, снимая на видео постановочные материалы о пытках мирных жителей в период освобождения города. Об этом рассказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам врио губернатора, Киев планирует провокации в Херсоне. Кроме того, в город прибыли съемочные группы из Испании и Германии. «Под плотным контролем представителей украинских вооруженных формирований они собираются снимать постановочные пропагандистские материалы о „пытках гражданских лиц“ в период освобождения Херсона», —
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о готовящихся Киевом провокациях на Запорожской АЭС. По его словам, украинская сторона планировала прекратить деятельность МАГАТЭ на территории объекта, пишет «Национальная служба новостей».
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