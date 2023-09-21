Сальдо: Киев снимет на видео провокации в Херсоне

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, сальдо владимир
Владимир Сальдо заявил о подготовке Киевом провокации в Херсоне Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев намерен устроить провокации в Херсоне, снимая на видео постановочные материалы о пытках мирных жителей в период освобождения города. Об этом рассказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам врио губернатора, Киев планирует провокации в Херсоне. Кроме того, в город прибыли съемочные группы из Испании и Германии. «Под плотным контролем представителей украинских вооруженных формирований они собираются снимать постановочные пропагандистские материалы о „пытках гражданских лиц“ в период освобождения Херсона», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о готовящихся Киевом провокациях на Запорожской АЭС. По его словам, украинская сторона планировала прекратить деятельность МАГАТЭ на территории объекта, пишет «Национальная служба новостей».

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Киев намерен устроить провокации в Херсоне, снимая на видео постановочные материалы о пытках мирных жителей в период освобождения города. Об этом рассказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По словам врио губернатора, Киев планирует провокации в Херсоне. Кроме того, в город прибыли съемочные группы из Испании и Германии. «Под плотным контролем представителей украинских вооруженных формирований они собираются снимать постановочные пропагандистские материалы о „пытках гражданских лиц“ в период освобождения Херсона», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о готовящихся Киевом провокациях на Запорожской АЭС. По его словам, украинская сторона планировала прекратить деятельность МАГАТЭ на территории объекта, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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