В Армении задержали группу, которая готовилась к захвату власти в стране

24 сентября 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Перед группировкой стояла цель по «узурпации власти» Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Протесты в Армении Служба национальной безопасности Армении задержала членов группировки «Крестоносцы». Их подозревают в подготовке к вооруженному захвату власти в стране. Об этом сообщили в пресс-службе СНБ. «Члены военно-патриотической организации „Крестоносцы“ достигли договоренностей о захвате власти в Армении с применением насилия. В их распоряжение было оружие и боеприпасы», — говорится в заявлении СНБ. Отмечается, что перед группировкой стояла цель «по узурпации власти». Для этого ее участники приобрели телекоммуникационные устройства и глушители. В ходе предварительного следствия, установлено, что «Крестоносцы войны и патриотизма» имеют идеологическую неприязнь к руководству Армении. В Ереване уже третий день, начиная с 19 сентября, проходят протесты на фоне операции в Нагорном Карабахе, которую начал Азербайджан. Жители Армении недовольны политикой премьер-министра страны Никола Пашиняна, которого считают предателем.

Служба национальной безопасности Армении задержала членов группировки «Крестоносцы». Их подозревают в подготовке к вооруженному захвату власти в стране. Об этом сообщили в пресс-службе СНБ. «Члены военно-патриотической организации „Крестоносцы“ достигли договоренностей о захвате власти в Армении с применением насилия. В их распоряжение было оружие и боеприпасы», — говорится в заявлении СНБ. Отмечается, что перед группировкой стояла цель «по узурпации власти». Для этого ее участники приобрели телекоммуникационные устройства и глушители. В ходе предварительного следствия, установлено, что «Крестоносцы войны и патриотизма» имеют идеологическую неприязнь к руководству Армении. В Ереване уже третий день, начиная с 19 сентября, проходят протесты на фоне операции в Нагорном Карабахе, которую начал Азербайджан. Жители Армении недовольны политикой премьер-министра страны Никола Пашиняна, которого считают предателем.