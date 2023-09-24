В Армении задержали группу, которая готовилась к захвату власти в стране

Служба национальной безопасности Армении задержала членов группировки «Крестоносцы». Их подозревают в подготовке к вооруженному захвату власти в стране. Об этом сообщили в пресс-службе СНБ.
«Члены военно-патриотической организации „Крестоносцы“ достигли договоренностей о захвате власти в Армении с применением насилия. В их распоряжение было оружие и боеприпасы», — говорится в заявлении СНБ.
Отмечается, что перед группировкой стояла цель «по узурпации власти». Для этого ее участники приобрели телекоммуникационные устройства и глушители. В ходе предварительного следствия, установлено, что «Крестоносцы войны и патриотизма» имеют идеологическую неприязнь к руководству Армении.
В Ереване уже третий день, начиная с 19 сентября, проходят протесты на фоне операции в Нагорном Карабахе, которую начал Азербайджан. Жители Армении недовольны политикой премьер-министра страны Никола Пашиняна, которого считают предателем.
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