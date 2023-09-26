Силовики нагрянули в бар The First Lounge (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Екатеринбурга полиция и общественники накрыли бар The First Lounge, находящийся на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка, где незаконно продавали алкоголь сомнительного качества. Об этом URA.RU рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

«У этого бара нет лицензии, сама площадь заведения не позволяет ее получить. Здесь много алкоголя сомнительного качества. Также есть и непонятные спиртные напитки под названием „Клюква“, но что там налито — непонятно», — сказал Чукреев. Рейд прошел 25 сентября.

По словам общественника, в заведении смешивают спирт, красители и ароматизаторы. Затем это продают под видом коктейлей. Силовики направили бутылки на экспертизу, предпринимателю грозит штраф.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

Фото: предоставлено Дмитрием Чукреевым