26 сентября 2023

Минздрав Армении опроверг данные о 125 погибших при взрыве на АЗС в Карабахе

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Колледж №95 в Перевальске после обстрела. ЛНР, руины, разрушения, колледж перевальск
Взрыв на АЗС произошел 25 сентября Фото:

Информация, что в результате взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе погибли 125 человек, не соответствует действительности. С опровержением выступил омбудсмен региона Гегам Степанян.

«Число погибших — 68 человек, раненых — 290. Из них 169 находятся в больницах Армении», — пояснил Гегам Степанян, передает издание News.am.

В столице Карабаха взрыв прогремел 25 сентября. Согласно данным офиса правозащитников Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики), число раненых достигло 290 человек. Помощь пострадавшим оказывают военные врачи российского медотряда спецназначения, передает RT.

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Информация, что в результате взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе погибли 125 человек, не соответствует действительности. С опровержением выступил омбудсмен региона Гегам Степанян. «Число погибших — 68 человек, раненых — 290. Из них 169 находятся в больницах Армении», — пояснил Гегам Степанян, передает издание News.am. В столице Карабаха взрыв прогремел 25 сентября. Согласно данным офиса правозащитников Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики), число раненых достигло 290 человек. Помощь пострадавшим оказывают военные врачи российского медотряда спецназначения, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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