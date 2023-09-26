Минздрав Армении опроверг данные о 125 погибших при взрыве на АЗС в Карабахе

Взрыв на АЗС произошел 25 сентября
Информация, что в результате взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе погибли 125 человек, не соответствует действительности. С опровержением выступил омбудсмен региона Гегам Степанян.
«Число погибших — 68 человек, раненых — 290. Из них 169 находятся в больницах Армении», — пояснил Гегам Степанян, передает
В столице Карабаха взрыв прогремел 25 сентября. Согласно данным офиса правозащитников Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики), число раненых достигло 290 человек. Помощь пострадавшим оказывают военные врачи российского медотряда спецназначения, передает RT.
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