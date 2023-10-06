Минобороны РФ: авиация пресекла нарушение границ американским самолетом

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
МиГ-31 не допустил нарушения границ в Норвежском море Фото:

Военно-воздушные силы РФ подняли самолет МиГ-31 из-за обнаружения над Норвежским морем американского самолета P-8A «Посейдон», который приближался к российским границам. Нарушения границ допущено не было, сообщили в российском Минобороны.

В ведомстве заявили, что в Норвежском море обнаружили P-8A «Посейдон», который приближался к российской границе. В связи с этим в небо был запущен МиГ-31. «При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы РФ. Нарушения <…> не допущено», — говорится в сообщении Министерства обороны.

Уточняется, что российский самолет выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами. МиГ-31 не шел на опасное сближение и не пересекал воздушных трасс.

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Военно-воздушные силы РФ подняли самолет МиГ-31 из-за обнаружения над Норвежским морем американского самолета P-8A «Посейдон», который приближался к российским границам. Нарушения границ допущено не было, сообщили в российском Минобороны. В ведомстве заявили, что в Норвежском море обнаружили P-8A «Посейдон», который приближался к российской границе. В связи с этим в небо был запущен МиГ-31. «При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы РФ. Нарушения <…> не допущено», — говорится в сообщении Министерства обороны. Уточняется, что российский самолет выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами. МиГ-31 не шел на опасное сближение и не пересекал воздушных трасс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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