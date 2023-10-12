12 октября 2023

Жители Парижа вопреки запрету вышли на акцию в поддержку Палестины

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Виды Парижа. Париж, эйфелева башня, париж, франция, иммигранты
Силовики применили слезоточивый газ Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Париже жители вечером 12 октября вышли на акцию в поддержку Палестины, несмотря на официальный запрет префектуры. На площади Республики собралось несколько сотен человек и полиция применила против них слезоточивый газ и водомет.

«Участники пришли на акцию с палестинскими флагами. Некоторые держат в руках плакаты: „Остановите Израиль!“» — сообщает корреспондент РИА Новости.

Участники начали кричать: «Израиль — убийца!», «Все мы — палестинцы». В ответ полиция кинула в толпу шашки со слезоточивым газом и применила водомет, уточняет издание.

Боевики палестинского движения ХАМАС проникли в Израиль 7 октября. В ответ Тель-Авив начал контртеррористическую операцию в секторе Газа, а позже объявил о начале полномасштабной войны. Ранее газета The Times отмечала, что сторонники палестинского движения ХАМАС устраивают беспорядки в Британии, а Европа погружается в хаос из-за войны в Израиле.

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В Париже жители вечером 12 октября вышли на акцию в поддержку Палестины, несмотря на официальный запрет префектуры. На площади Республики собралось несколько сотен человек и полиция применила против них слезоточивый газ и водомет. «Участники пришли на акцию с палестинскими флагами. Некоторые держат в руках плакаты: „Остановите Израиль!“» — сообщает корреспондент РИА Новости. Участники начали кричать: «Израиль — убийца!», «Все мы — палестинцы». В ответ полиция кинула в толпу шашки со слезоточивым газом и применила водомет, уточняет издание. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли в Израиль 7 октября. В ответ Тель-Авив начал контртеррористическую операцию в секторе Газа, а позже объявил о начале полномасштабной войны. Ранее газета The Times отмечала, что сторонники палестинского движения ХАМАС устраивают беспорядки в Британии, а Европа погружается в хаос из-за войны в Израиле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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