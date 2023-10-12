Жители Парижа вопреки запрету вышли на акцию в поддержку Палестины

12 октября 2023 в 23:26 Размер текста - 17 +

Силовики применили слезоточивый газ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Париже жители вечером 12 октября вышли на акцию в поддержку Палестины, несмотря на официальный запрет префектуры. На площади Республики собралось несколько сотен человек и полиция применила против них слезоточивый газ и водомет. «Участники пришли на акцию с палестинскими флагами. Некоторые держат в руках плакаты: „Остановите Израиль!“» — сообщает корреспондент РИА Новости. Участники начали кричать: «Израиль — убийца!», «Все мы — палестинцы». В ответ полиция кинула в толпу шашки со слезоточивым газом и применила водомет, уточняет издание. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли в Израиль 7 октября. В ответ Тель-Авив начал контртеррористическую операцию в секторе Газа, а позже объявил о начале полномасштабной войны. Ранее газета The Times отмечала, что сторонники палестинского движения ХАМАС устраивают беспорядки в Британии, а Европа погружается в хаос из-за войны в Израиле.

В Париже жители вечером 12 октября вышли на акцию в поддержку Палестины, несмотря на официальный запрет префектуры. На площади Республики собралось несколько сотен человек и полиция применила против них слезоточивый газ и водомет. «Участники пришли на акцию с палестинскими флагами. Некоторые держат в руках плакаты: „Остановите Израиль!“» — сообщает корреспондент РИА Новости. Участники начали кричать: «Израиль — убийца!», «Все мы — палестинцы». В ответ полиция кинула в толпу шашки со слезоточивым газом и применила водомет, уточняет издание. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли в Израиль 7 октября. В ответ Тель-Авив начал контртеррористическую операцию в секторе Газа, а позже объявил о начале полномасштабной войны. Ранее газета The Times отмечала, что сторонники палестинского движения ХАМАС устраивают беспорядки в Британии, а Европа погружается в хаос из-за войны в Израиле.