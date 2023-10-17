17 октября 2023

Al Hadath: лидер Палестины Аббас отказал Байдену во встрече

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Клипарт. Сток Сайт президента России, аббас махмуд
Махмуд Аббас отказался от встречи с Джо Байденом Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Лидер Палестины Махмуд Аббас отказался участвовать во встрече с президентом США Джо Байденом, которая должна была пройти в городе Аммане. Об этом сообщил представитель палестинского движения ФАТХ.

«Лидер Палестины не примет участия в саммите с участием американского президента. Любой саммит без остановки войны [в секторе Газа] бесполезен», — заявил представитель. Его слова привел телеканал Al Hadath. На встрече также будут присутствовать король Иордании Абдалла Второй и президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси.

Ранее Белый дом сообщал, что Байден прилетит в Израиль 18 октября. Международный представитель ЦАХАЛ, подполковник Джонатан Конрикус заявил, что армия Израиля не будет отменять запланированную наземную операцию из-за визита американского лидера.

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Лидер Палестины Махмуд Аббас отказался участвовать во встрече с президентом США Джо Байденом, которая должна была пройти в городе Аммане. Об этом сообщил представитель палестинского движения ФАТХ. «Лидер Палестины не примет участия в саммите с участием американского президента. Любой саммит без остановки войны [в секторе Газа] бесполезен», — заявил представитель. Его слова привел телеканал Al Hadath. На встрече также будут присутствовать король Иордании Абдалла Второй и президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси. Ранее Белый дом сообщал, что Байден прилетит в Израиль 18 октября. Международный представитель ЦАХАЛ, подполковник Джонатан Конрикус заявил, что армия Израиля не будет отменять запланированную наземную операцию из-за визита американского лидера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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