Al Hadath: лидер Палестины Аббас отказал Байдену во встрече

Лидер Палестины Махмуд Аббас отказался участвовать во встрече с президентом США Джо Байденом, которая должна была пройти в городе Аммане. Об этом сообщил представитель палестинского движения ФАТХ.
«Лидер Палестины не примет участия в саммите с участием американского президента. Любой саммит без остановки войны [в секторе Газа] бесполезен», — заявил представитель. Его слова привел телеканал Al Hadath. На встрече также будут присутствовать король Иордании Абдалла Второй и президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси.
Ранее Белый дом сообщал, что Байден прилетит в Израиль 18 октября. Международный представитель ЦАХАЛ, подполковник Джонатан Конрикус заявил, что армия Израиля не будет отменять запланированную наземную операцию из-за визита американского лидера.
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