В Челябинской области перехватили подозрительные продукты из Киргизии

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ТЦ «Лента». Магнитогорск, продукты, яблоки, еда
В Киргизию отправили яблоки, потому что не было документов на рис Фото:

В Челябинской области на границе с Казахстаном развернули машину с грузом яблок, тыкв и риса. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На КПП „Бугристое“ в Троицком районе 19 октября при ввозе в Российскую Федерацию из Киргизии был запрещен ввоз 850 килограммов растительной продукции (150 килограммов яблок, 200 килограммов тыквы, 500 килограммов риса), так как рис не был вписана в фитосанитарный сертификат. В связи с этим документ был признан недействительным, и обратно отправили весь груз», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Машина с грузом возвращена на территорию сопредельного государства.

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В Челябинской области на границе с Казахстаном развернули машину с грузом яблок, тыкв и риса. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На КПП „Бугристое“ в Троицком районе 19 октября при ввозе в Российскую Федерацию из Киргизии был запрещен ввоз 850 килограммов растительной продукции (150 килограммов яблок, 200 килограммов тыквы, 500 килограммов риса), так как рис не был вписана в фитосанитарный сертификат. В связи с этим документ был признан недействительным, и обратно отправили весь груз», — сообщили в пресс-службе ведомства. В результате нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Машина с грузом возвращена на территорию сопредельного государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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