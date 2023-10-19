В Челябинской области перехватили подозрительные продукты из Киргизии

В Киргизию отправили яблоки, потому что не было документов на рис Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области на границе с Казахстаном развернули машину с грузом яблок, тыкв и риса. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На КПП „Бугристое“ в Троицком районе 19 октября при ввозе в Российскую Федерацию из Киргизии был запрещен ввоз 850 килограммов растительной продукции (150 килограммов яблок, 200 килограммов тыквы, 500 килограммов риса), так как рис не был вписана в фитосанитарный сертификат. В связи с этим документ был признан недействительным, и обратно отправили весь груз», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Машина с грузом возвращена на территорию сопредельного государства.