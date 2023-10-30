Нетаньяху заявил, что его цель «отправить в отставку» ХАМАС

31 октября 2023 в 06:11 Размер текста - 17 +

Израиль сосредоточен на уничтожении ХАМАС, заявил Нетаньяху Фото: U.S. Department of State новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Главной целью проведения военной операции в секторе Газа является уничтожение ХАМАС. Об этом журналистам заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Мы отправим ХАМАС в отставку, на свалку истории. Это моя цель, это моя ответственность, и к этому я веду страну», — сказал Нетаньяху, выступая перед журналистами. Его цитирует ТАСС. Израиль в настоящее время сосредоточен на проведении военной операции в секторе Газа. Армия страны прилагает невероятные усилия, чтобы уничтожить ХАМАС. «Мы продолжим делать это до самой победы», — заявил Нетаньяху. Ранее новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту не включил в себя осуждения палестинского движения ХАМАС и подтверждения права Израиля на самозащиту. Об этом заявил постоянный представитель еврейского государства при всемирной организации Гилад Эрдан. Проект готовит «десятка» непостоянных членов органа, но Эрдан скептически относится к перспективам принятия этого документа в Совбезе.

Главной целью проведения военной операции в секторе Газа является уничтожение ХАМАС. Об этом журналистам заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Мы отправим ХАМАС в отставку, на свалку истории. Это моя цель, это моя ответственность, и к этому я веду страну», — сказал Нетаньяху, выступая перед журналистами. Его цитирует ТАСС. Израиль в настоящее время сосредоточен на проведении военной операции в секторе Газа. Армия страны прилагает невероятные усилия, чтобы уничтожить ХАМАС. «Мы продолжим делать это до самой победы», — заявил Нетаньяху. Ранее новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту не включил в себя осуждения палестинского движения ХАМАС и подтверждения права Израиля на самозащиту. Об этом заявил постоянный представитель еврейского государства при всемирной организации Гилад Эрдан. Проект готовит «десятка» непостоянных членов органа, но Эрдан скептически относится к перспективам принятия этого документа в Совбезе.