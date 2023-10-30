Нетаньяху заявил, что его цель «отправить в отставку» ХАМАС

Главной целью проведения военной операции в секторе Газа является уничтожение ХАМАС. Об этом журналистам заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Мы отправим ХАМАС в отставку, на свалку истории. Это моя цель, это моя ответственность, и к этому я веду страну», — сказал Нетаньяху, выступая перед журналистами. Его цитирует ТАСС.
Израиль в настоящее время сосредоточен на проведении военной операции в секторе Газа. Армия страны прилагает невероятные усилия, чтобы уничтожить ХАМАС. «Мы продолжим делать это до самой победы», — заявил Нетаньяху.
Ранее новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту не включил в себя осуждения палестинского движения ХАМАС и подтверждения права Израиля на самозащиту. Об этом заявил постоянный представитель еврейского государства при всемирной организации Гилад Эрдан. Проект готовит «десятка» непостоянных членов органа, но Эрдан скептически относится к перспективам принятия этого документа в Совбезе.
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