30 октября 2023

Нетаньяху заявил, что его цель «отправить в отставку» ХАМАС

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Биньямин Нетаньяху. stock, нетаньяху биньямин, stock
Израиль сосредоточен на уничтожении ХАМАС, заявил Нетаньяху Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Главной целью проведения военной операции в секторе Газа является уничтожение ХАМАС. Об этом журналистам заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы отправим ХАМАС в отставку, на свалку истории. Это моя цель, это моя ответственность, и к этому я веду страну», — сказал Нетаньяху, выступая перед журналистами. Его цитирует ТАСС.

Израиль в настоящее время сосредоточен на проведении военной операции в секторе Газа. Армия страны прилагает невероятные усилия, чтобы уничтожить ХАМАС. «Мы продолжим делать это до самой победы», — заявил Нетаньяху.

Ранее новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту не включил в себя осуждения палестинского движения ХАМАС и подтверждения права Израиля на самозащиту. Об этом заявил постоянный представитель еврейского государства при всемирной организации Гилад Эрдан. Проект готовит «десятка» непостоянных членов органа, но Эрдан скептически относится к перспективам принятия этого документа в Совбезе.

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Главной целью проведения военной операции в секторе Газа является уничтожение ХАМАС. Об этом журналистам заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Мы отправим ХАМАС в отставку, на свалку истории. Это моя цель, это моя ответственность, и к этому я веду страну», — сказал Нетаньяху, выступая перед журналистами. Его цитирует ТАСС. Израиль в настоящее время сосредоточен на проведении военной операции в секторе Газа. Армия страны прилагает невероятные усилия, чтобы уничтожить ХАМАС. «Мы продолжим делать это до самой победы», — заявил Нетаньяху. Ранее новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту не включил в себя осуждения палестинского движения ХАМАС и подтверждения права Израиля на самозащиту. Об этом заявил постоянный представитель еврейского государства при всемирной организации Гилад Эрдан. Проект готовит «десятка» непостоянных членов органа, но Эрдан скептически относится к перспективам принятия этого документа в Совбезе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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