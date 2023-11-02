Песков ответил на вопрос о запрете русского балета на Украине

Песков: запрет русского балета на Украине — продолжение психоза местных властей
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Отмена русского балета на Украине является продолжением абсолютного психоза, заявил Песков Фото:

Запрет русского балета на Украине и продолжающийся курс на отмену русской культуры — продолжение психоза украинских властей. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Это продолжение абсолютного психоза. Режим киевский продолжает демонстрировать свою сущность таким образом. Испокон веков известно, что игнорирование культуры, тем более которая неразрывно связана с Украиной это абсурд, это глупость», — заявил Песков.

Ранее на Украине объяснили запрет русского балета. Также, президент Украины Владимир Зеленский внес предложение в Верховную Раду об одностороннем разрыве консульских отношений с РФ.

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Запрет русского балета на Украине и продолжающийся курс на отмену русской культуры — продолжение психоза украинских властей. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Это продолжение абсолютного психоза. Режим киевский продолжает демонстрировать свою сущность таким образом. Испокон веков известно, что игнорирование культуры, тем более которая неразрывно связана с Украиной это абсурд, это глупость», — заявил Песков. Ранее на Украине объяснили запрет русского балета. Также, президент Украины Владимир Зеленский внес предложение в Верховную Раду об одностороннем разрыве консульских отношений с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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