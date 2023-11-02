Песков ответил на вопрос о запрете русского балета на Украине

Запрет русского балета на Украине и продолжающийся курс на отмену русской культуры — продолжение психоза украинских властей. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Это продолжение абсолютного психоза. Режим киевский продолжает демонстрировать свою сущность таким образом. Испокон веков известно, что игнорирование культуры, тем более которая неразрывно связана с Украиной это абсурд, это глупость», — заявил Песков.
Ранее на Украине объяснили запрет русского балета. Также, президент Украины Владимир Зеленский внес предложение в Верховную Раду об одностороннем разрыве консульских отношений с РФ.
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