В Челябинской области будут производить оборудование для птицефабрик

03 ноября 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер заявил, что регион сможет производить оборудование для птицефабрик всей страны Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области будут производить оборудование для птицефабрик. Такую задачу поставил губернатор Алексей Текслер в ходе визита на предприятие «Чебаркульская птица» 3 ноября, сообщили в пресс-службе губернатора. «Посетил компанию „Чебаркульская птица“, у которой есть дальнейшие планы развития. Обсудили вопросы автоматизации производства, увеличения объемов продукции. Поставил задачу минсельхозу и минпрому рассмотреть вопрос организации производства самого оборудования в нашем регионе, потому что потребность в нем большая. Оно используется во всех процессах, начиная с упаковки. А наш регион может решать задачи в масштабах всей страны, производя специальное оборудование, которое помогало бы повышать эффективность наших агропромышленных предприятий», — заявил Текслер. На птицефабрику Текслер заехал в ходе рабочего визита в Чебаркульский район. Помимо «Чебаркульской птицы», губернатор ознакомился с работой больниц, школ и спорткомплексов в нескольких населенных пунктах района.

В Челябинской области будут производить оборудование для птицефабрик. Такую задачу поставил губернатор Алексей Текслер в ходе визита на предприятие «Чебаркульская птица» 3 ноября, сообщили в пресс-службе губернатора. «Посетил компанию „Чебаркульская птица“, у которой есть дальнейшие планы развития. Обсудили вопросы автоматизации производства, увеличения объемов продукции. Поставил задачу минсельхозу и минпрому рассмотреть вопрос организации производства самого оборудования в нашем регионе, потому что потребность в нем большая. Оно используется во всех процессах, начиная с упаковки. А наш регион может решать задачи в масштабах всей страны, производя специальное оборудование, которое помогало бы повышать эффективность наших агропромышленных предприятий», — заявил Текслер. На птицефабрику Текслер заехал в ходе рабочего визита в Чебаркульский район. Помимо «Чебаркульской птицы», губернатор ознакомился с работой больниц, школ и спорткомплексов в нескольких населенных пунктах района.