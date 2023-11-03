В Челябинской области будут производить оборудование для птицефабрик

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Птицефабрика. Магнитогорск, птицефабрика, курицы, клетки, птицеводство
Алексей Текслер заявил, что регион сможет производить оборудование для птицефабрик всей страны Фото:

В Челябинской области будут производить оборудование для птицефабрик. Такую задачу поставил губернатор Алексей Текслер в ходе визита на предприятие «Чебаркульская птица» 3 ноября, сообщили в пресс-службе губернатора.

«Посетил компанию „Чебаркульская птица“, у которой есть дальнейшие планы развития. Обсудили вопросы автоматизации производства, увеличения объемов продукции. Поставил задачу минсельхозу и минпрому рассмотреть вопрос организации производства самого оборудования в нашем регионе, потому что потребность в нем большая. Оно используется во всех процессах, начиная с упаковки. А наш регион может решать задачи в масштабах всей страны, производя специальное оборудование, которое помогало бы повышать эффективность наших агропромышленных предприятий», — заявил Текслер.

На птицефабрику Текслер заехал в ходе рабочего визита в Чебаркульский район. Помимо «Чебаркульской птицы», губернатор ознакомился с работой больниц, школ и спорткомплексов в нескольких населенных пунктах района.

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В Челябинской области будут производить оборудование для птицефабрик. Такую задачу поставил губернатор Алексей Текслер в ходе визита на предприятие «Чебаркульская птица» 3 ноября, сообщили в пресс-службе губернатора. «Посетил компанию „Чебаркульская птица“, у которой есть дальнейшие планы развития. Обсудили вопросы автоматизации производства, увеличения объемов продукции. Поставил задачу минсельхозу и минпрому рассмотреть вопрос организации производства самого оборудования в нашем регионе, потому что потребность в нем большая. Оно используется во всех процессах, начиная с упаковки. А наш регион может решать задачи в масштабах всей страны, производя специальное оборудование, которое помогало бы повышать эффективность наших агропромышленных предприятий», — заявил Текслер. На птицефабрику Текслер заехал в ходе рабочего визита в Чебаркульский район. Помимо «Чебаркульской птицы», губернатор ознакомился с работой больниц, школ и спорткомплексов в нескольких населенных пунктах района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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