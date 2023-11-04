04 ноября 2023
03 ноября 2023

Жительница Снежинска оформила автокредит и осталась без денег

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авто и деньги. Тюмень, ключи автомобиля, купюры, покупка автомобиля, покупка авто, деньги, ключи от автомобиля, покупка машины
Мошенники посоветовали оформить автокредит Фото:

Жительница Снежинска (Челябинская область) взяла крупный автокредит и перевела его на счет злоумышленников. Женщина поверила мошенникам, что сломали ее учетную запись на «Госуслугах». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«45-летней потерпевшей позвонил якобы сотрудник портала „Госуслуги“ и сообщил, что ее учетную запись взломали, и прямо сейчас пытаются оформить на ее имя кредит. Мужчина заверил испуганную женщину, что „сейчас ей помогут“», — заявили в пресс-службе областного главка.

Затем общение перешло в мессенджер с «сотрудником департамента информационной безопасности». Там потерпевшей дали инструкцию: чтобы кредитом не смогли воспользоваться посторонние, ей срочно нужно ехать в банк и оформить автокредит.

В банке жительнице Снеженска успешно оформили автокредит на сумму 1 млн 344 тысяч рублей. И она сразу же совершила перевод через предоставленный ей мошенниками QR-код. Приехав домой женщина поняла, что ее обманули — и она обратилась в полицию.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Снежинска (Челябинская область) взяла крупный автокредит и перевела его на счет злоумышленников. Женщина поверила мошенникам, что сломали ее учетную запись на «Госуслугах». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «45-летней потерпевшей позвонил якобы сотрудник портала „Госуслуги“ и сообщил, что ее учетную запись взломали, и прямо сейчас пытаются оформить на ее имя кредит. Мужчина заверил испуганную женщину, что „сейчас ей помогут“», — заявили в пресс-службе областного главка. Затем общение перешло в мессенджер с «сотрудником департамента информационной безопасности». Там потерпевшей дали инструкцию: чтобы кредитом не смогли воспользоваться посторонние, ей срочно нужно ехать в банк и оформить автокредит. В банке жительнице Снеженска успешно оформили автокредит на сумму 1 млн 344 тысяч рублей. И она сразу же совершила перевод через предоставленный ей мошенниками QR-код. Приехав домой женщина поняла, что ее обманули — и она обратилась в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...