Жительница Снежинска оформила автокредит и осталась без денег

05 ноября 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Мошенники посоветовали оформить автокредит Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Снежинска (Челябинская область) взяла крупный автокредит и перевела его на счет злоумышленников. Женщина поверила мошенникам, что сломали ее учетную запись на «Госуслугах». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «45-летней потерпевшей позвонил якобы сотрудник портала „Госуслуги“ и сообщил, что ее учетную запись взломали, и прямо сейчас пытаются оформить на ее имя кредит. Мужчина заверил испуганную женщину, что „сейчас ей помогут“», — заявили в пресс-службе областного главка. Затем общение перешло в мессенджер с «сотрудником департамента информационной безопасности». Там потерпевшей дали инструкцию: чтобы кредитом не смогли воспользоваться посторонние, ей срочно нужно ехать в банк и оформить автокредит. В банке жительнице Снеженска успешно оформили автокредит на сумму 1 млн 344 тысяч рублей. И она сразу же совершила перевод через предоставленный ей мошенниками QR-код. Приехав домой женщина поняла, что ее обманули — и она обратилась в полицию.

Жительница Снежинска (Челябинская область) взяла крупный автокредит и перевела его на счет злоумышленников. Женщина поверила мошенникам, что сломали ее учетную запись на «Госуслугах». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «45-летней потерпевшей позвонил якобы сотрудник портала „Госуслуги“ и сообщил, что ее учетную запись взломали, и прямо сейчас пытаются оформить на ее имя кредит. Мужчина заверил испуганную женщину, что „сейчас ей помогут“», — заявили в пресс-службе областного главка. Затем общение перешло в мессенджер с «сотрудником департамента информационной безопасности». Там потерпевшей дали инструкцию: чтобы кредитом не смогли воспользоваться посторонние, ей срочно нужно ехать в банк и оформить автокредит. В банке жительнице Снеженска успешно оформили автокредит на сумму 1 млн 344 тысяч рублей. И она сразу же совершила перевод через предоставленный ей мошенниками QR-код. Приехав домой женщина поняла, что ее обманули — и она обратилась в полицию.