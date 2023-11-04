Жительница Снежинска оформила автокредит и осталась без денег

Жительница Снежинска (Челябинская область) взяла крупный автокредит и перевела его на счет злоумышленников. Женщина поверила мошенникам, что сломали ее учетную запись на «Госуслугах». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«45-летней потерпевшей позвонил якобы сотрудник портала „Госуслуги“ и сообщил, что ее учетную запись взломали, и прямо сейчас пытаются оформить на ее имя кредит. Мужчина заверил испуганную женщину, что „сейчас ей помогут“», — заявили в пресс-службе областного главка.
Затем общение перешло в мессенджер с «сотрудником департамента информационной безопасности». Там потерпевшей дали инструкцию: чтобы кредитом не смогли воспользоваться посторонние, ей срочно нужно ехать в банк и оформить автокредит.
В банке жительнице Снеженска успешно оформили автокредит на сумму 1 млн 344 тысяч рублей. И она сразу же совершила перевод через предоставленный ей мошенниками QR-код. Приехав домой женщина поняла, что ее обманули — и она обратилась в полицию.
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