В России число заболевших COVID за месяц выросло в два раза

09 ноября 2023 в 23:42 Размер текста - 17 +

Мигранты способствуют распространению COVID в РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заболеваемость COVID в России за последний месяц выросла в два раза. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Число заболевших коронавирусной инфекцией быстро растет. За последние четыре недели мы видим удвоение заболевших COVID», — цитирует ТАСС заявление Поповой. Глава Роспотребнадзора отметила, что связывает рост числа заболевших ковидом с прошедшими праздниками и каникулами. Попова при этом добавила, что на распространения вируса также влияют «миграционные активности». Врач-терапевт, врач-пульмонолог «СМ-Клиники» Оксана Чижонок объяснила основные различия симптомов гриппа и коронавирусной инфекции COVID. Часто при легком течении заболевания COVID-19 может не отличаться по симптоматике от ОРВИ. Но в то же время есть и явные различия. Об этом сообщает телеканал RT. В России уже выявили десять случаев заражения новым вариантом коронавируса COVID-19 «Пирола». В Роспотребнадзоре ожидают дальнейшего распространения вируса в стране.

Заболеваемость COVID в России за последний месяц выросла в два раза. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Число заболевших коронавирусной инфекцией быстро растет. За последние четыре недели мы видим удвоение заболевших COVID», — цитирует ТАСС заявление Поповой. Глава Роспотребнадзора отметила, что связывает рост числа заболевших ковидом с прошедшими праздниками и каникулами. Попова при этом добавила, что на распространения вируса также влияют «миграционные активности». Врач-терапевт, врач-пульмонолог «СМ-Клиники» Оксана Чижонок объяснила основные различия симптомов гриппа и коронавирусной инфекции COVID. Часто при легком течении заболевания COVID-19 может не отличаться по симптоматике от ОРВИ. Но в то же время есть и явные различия. Об этом сообщает телеканал RT. В России уже выявили десять случаев заражения новым вариантом коронавируса COVID-19 «Пирола». В Роспотребнадзоре ожидают дальнейшего распространения вируса в стране.