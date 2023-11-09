В России число заболевших COVID за месяц выросло в два раза

Заболеваемость COVID в России за последний месяц выросла в два раза. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Число заболевших коронавирусной инфекцией быстро растет. За последние четыре недели мы видим удвоение заболевших COVID», — цитирует ТАСС заявление Поповой.
Глава Роспотребнадзора отметила, что связывает рост числа заболевших ковидом с прошедшими праздниками и каникулами. Попова при этом добавила, что на распространения вируса также влияют «миграционные активности».
Врач-терапевт, врач-пульмонолог «СМ-Клиники» Оксана Чижонок объяснила основные различия симптомов гриппа и коронавирусной инфекции COVID. Часто при легком течении заболевания COVID-19 может не отличаться по симптоматике от ОРВИ. Но в то же время есть и явные различия. Об этом сообщает телеканал RT.
В России уже выявили десять случаев заражения новым вариантом коронавируса COVID-19 «Пирола». В Роспотребнадзоре ожидают дальнейшего распространения вируса в стране.
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