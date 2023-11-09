09 ноября 2023

В России число заболевших COVID за месяц выросло в два раза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка «Жизнь с вирусами». Челябинск, вирус, коронавирус, covid, ковид
Мигранты способствуют распространению COVID в РФ Фото:

Заболеваемость COVID в России за последний месяц выросла в два раза. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Число заболевших коронавирусной инфекцией быстро растет. За последние четыре недели мы видим удвоение заболевших COVID», — цитирует ТАСС заявление Поповой.

Глава Роспотребнадзора отметила, что связывает рост числа заболевших ковидом с прошедшими праздниками и каникулами. Попова при этом добавила, что на распространения вируса также влияют «миграционные активности».

Врач-терапевт, врач-пульмонолог «СМ-Клиники» Оксана Чижонок объяснила основные различия симптомов гриппа и коронавирусной инфекции COVID. Часто при легком течении заболевания COVID-19 может не отличаться по симптоматике от ОРВИ. Но в то же время есть и явные различия. Об этом сообщает телеканал RT.

В России уже выявили десять случаев заражения новым вариантом коронавируса COVID-19 «Пирола». В Роспотребнадзоре ожидают дальнейшего распространения вируса в стране.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заболеваемость COVID в России за последний месяц выросла в два раза. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Число заболевших коронавирусной инфекцией быстро растет. За последние четыре недели мы видим удвоение заболевших COVID», — цитирует ТАСС заявление Поповой. Глава Роспотребнадзора отметила, что связывает рост числа заболевших ковидом с прошедшими праздниками и каникулами. Попова при этом добавила, что на распространения вируса также влияют «миграционные активности». Врач-терапевт, врач-пульмонолог «СМ-Клиники» Оксана Чижонок объяснила основные различия симптомов гриппа и коронавирусной инфекции COVID. Часто при легком течении заболевания COVID-19 может не отличаться по симптоматике от ОРВИ. Но в то же время есть и явные различия. Об этом сообщает телеканал RT. В России уже выявили десять случаев заражения новым вариантом коронавируса COVID-19 «Пирола». В Роспотребнадзоре ожидают дальнейшего распространения вируса в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...