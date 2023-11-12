Премьер Нетаньяху: Израиль готов противостоять всему миру

Израиль должен уничтожить ХАМАС и для этого будет твердо противостоять всему миру, если нужно. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
«Израиль будет твердо противостоять миру, если это необходимо», — заявил Нетаньяху. «Не поддавайтесь давлению», — обратился к гражданам Нетаньяху, передает Times of Israel. «Наша война — это ваша война. Израиль должен победить ради себя и ради всего мира», — подчеркнул политик.
Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон предложила сменить руководство Израиля и Палестины. По ее словам, это даст странам шанс на мирное соглашение после окончания войны в секторе Газа.
Израиль должен уничтожить ХАМАС и для этого будет твердо противостоять всему миру, если нужно. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. «Израиль будет твердо противостоять миру, если это необходимо», — заявил Нетаньяху. «Не поддавайтесь давлению», — обратился к гражданам Нетаньяху, передает Times of Israel. «Наша война — это ваша война. Израиль должен победить ради себя и ради всего мира», — подчеркнул политик. Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон предложила сменить руководство Израиля и Палестины. По ее словам, это даст странам шанс на мирное соглашение после окончания войны в секторе Газа.