Челябинцы в октябре чаще брали ипотеку на вторичное жилье

13 ноября 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

В регионе в октябре челябинцы брали ипотеку на вторичное жилье в 53% случаев от об Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинцы в октябре чаще брали ипотеку не на новое, а на вторичное жилье. В общем объеме ипотечных займов в регионе доля льготной ипотеки на вторичное жилье выросла до 53%, в то время как на первичный рынок приходилось 44% от общего объема выдач, сообщили URA.RU пресс-службе банка ВТБ. «Несмотря на смещение интереса клиентов в целом по стране к программам льготной ипотеки, преимущественно ориентированных на первичный рынок, в структуре выдач банка в Челябинской области в октябре преобладали сделки с готовым жильем (53%), тогда как на первичный рынок приходилось 44% от общего объема выдач», — сообщили в пресс-службе. В Челябинской области в октябре на рынке ипотечного кредитования отмечается общая тенденция уменьшения доступности кредитов и снижения объемов их выдачи всеми участниками рынка недвижимости. Совокупные меры регулятора вместе с увеличением ключевой ставки были направлены на снижение долговой нагрузки жителей региона. По прогнозам экспертов ВТБ, «охлаждающее» действие на рынок продолжится до конца 2024 года, а снижение спроса и объемов выдач ипотеки в 2024 году в целом на рынке может составить до 30% к уровню 2023 года. В целом по России на этом фоне ВТБ фиксирует увеличение доли программ с господдержкой. «Семейная ипотека» на данный момент доступна для семей с двумя детьми, также был расширен возрастной диапазон по ИТ-ипотеке. Так, в октябре в стране доля семейной ипотеки выросла с 45% до 46% в общем объеме льготных сделок, доля ипотеки с господдержкой-2020 выросла с 41% до 42%. В свою очередь эксперты отмечают, срок действия льготных ипотечных программ в РФ продлен до 1 июля 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинцы в октябре чаще брали ипотеку не на новое, а на вторичное жилье. В общем объеме ипотечных займов в регионе доля льготной ипотеки на вторичное жилье выросла до 53%, в то время как на первичный рынок приходилось 44% от общего объема выдач, сообщили URA.RU пресс-службе банка ВТБ. «Несмотря на смещение интереса клиентов в целом по стране к программам льготной ипотеки, преимущественно ориентированных на первичный рынок, в структуре выдач банка в Челябинской области в октябре преобладали сделки с готовым жильем (53%), тогда как на первичный рынок приходилось 44% от общего объема выдач», — сообщили в пресс-службе. В Челябинской области в октябре на рынке ипотечного кредитования отмечается общая тенденция уменьшения доступности кредитов и снижения объемов их выдачи всеми участниками рынка недвижимости. Совокупные меры регулятора вместе с увеличением ключевой ставки были направлены на снижение долговой нагрузки жителей региона. По прогнозам экспертов ВТБ, «охлаждающее» действие на рынок продолжится до конца 2024 года, а снижение спроса и объемов выдач ипотеки в 2024 году в целом на рынке может составить до 30% к уровню 2023 года. В целом по России на этом фоне ВТБ фиксирует увеличение доли программ с господдержкой. «Семейная ипотека» на данный момент доступна для семей с двумя детьми, также был расширен возрастной диапазон по ИТ-ипотеке. Так, в октябре в стране доля семейной ипотеки выросла с 45% до 46% в общем объеме льготных сделок, доля ипотеки с господдержкой-2020 выросла с 41% до 42%. В свою очередь эксперты отмечают, срок действия льготных ипотечных программ в РФ продлен до 1 июля 2024 года.