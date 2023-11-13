13 ноября 2023

В Челябинской области на пять часов перекроют участок трассы М-5

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе. Упрдор Южный Урал. Челябинск , м5, трасса м5, м-5, автодорога, реконструкция автодороги
Участок трассы временно перекроют из-за буровзрывных работ Фото:

В Ашинском районе Челябинской области 16 ноября с 9 часов утра до 14 часов дня перекроют участок трассы М-5 «Урал». Как сообщили URA.RU 14 ноября в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», причина все та же — буровзрывные работы.

«В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ 16 ноября с 9 до 14 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. С 14 ноября 2023 года до 1 октября 2024 года перекрытие будет производиться либо во вторник, либо в четверг еженедельно, в зависимости от погодных условий», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Там отметили, что для недопущения заторов на дороге для легкового транспорта предусмотрена схема объезда по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Дальнобойщики и все другие водители грузовых транспортных средств будут вынуждены ждать окончания работ.

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В Ашинском районе Челябинской области 16 ноября с 9 часов утра до 14 часов дня перекроют участок трассы М-5 «Урал». Как сообщили URA.RU 14 ноября в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», причина все та же — буровзрывные работы. «В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ 16 ноября с 9 до 14 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. С 14 ноября 2023 года до 1 октября 2024 года перекрытие будет производиться либо во вторник, либо в четверг еженедельно, в зависимости от погодных условий», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Там отметили, что для недопущения заторов на дороге для легкового транспорта предусмотрена схема объезда по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Дальнобойщики и все другие водители грузовых транспортных средств будут вынуждены ждать окончания работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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