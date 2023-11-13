В Челябинской области на пять часов перекроют участок трассы М-5

В Ашинском районе Челябинской области 16 ноября с 9 часов утра до 14 часов дня перекроют участок трассы М-5 «Урал». Как сообщили URA.RU 14 ноября в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», причина все та же — буровзрывные работы.
«В связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ 16 ноября с 9 до 14 часов по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. С 14 ноября 2023 года до 1 октября 2024 года перекрытие будет производиться либо во вторник, либо в четверг еженедельно, в зависимости от погодных условий», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Там отметили, что для недопущения заторов на дороге для легкового транспорта предусмотрена схема объезда по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Дальнобойщики и все другие водители грузовых транспортных средств будут вынуждены ждать окончания работ.
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