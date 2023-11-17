Песков заявил, что еще не отказался от iPhone

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прибытие президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Кремль. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков назвал iPhone прекрасным изобретением Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до сих пор пользуется iPhone. Он назвал его прекрасным изобретением.

«iPhone это прекрасное изобретение <…> В администрации президента кто-то еще пользуется iPhone, кто-то уже отказался. Я еще пользуюсь», — заявил Песков в интервью youtube-каналу MGIMO360 TV. Он отметил, что операционная система iOS уязвима с точки зрения безопасности и сохранности персональных данных.

Ранее Песков не подтвердил информацию о том, что чиновникам аппарата президента запретили использовать телефон на базе IOS. Он отметил, что категорированные переговоры и материалы не пересылаются с использованием смартфона.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до сих пор пользуется iPhone. Он назвал его прекрасным изобретением. «iPhone это прекрасное изобретение <…> В администрации президента кто-то еще пользуется iPhone, кто-то уже отказался. Я еще пользуюсь», — заявил Песков в интервью youtube-каналу MGIMO360 TV. Он отметил, что операционная система iOS уязвима с точки зрения безопасности и сохранности персональных данных. Ранее Песков не подтвердил информацию о том, что чиновникам аппарата президента запретили использовать телефон на базе IOS. Он отметил, что категорированные переговоры и материалы не пересылаются с использованием смартфона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...