Песков заявил, что еще не отказался от iPhone

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до сих пор пользуется iPhone. Он назвал его прекрасным изобретением.
«iPhone это прекрасное изобретение <…> В администрации президента кто-то еще пользуется iPhone, кто-то уже отказался. Я еще пользуюсь», — заявил Песков в интервью youtube-каналу MGIMO360 TV. Он отметил, что операционная система iOS уязвима с точки зрения безопасности и сохранности персональных данных.
Ранее Песков не подтвердил информацию о том, что чиновникам аппарата президента запретили использовать телефон на базе IOS. Он отметил, что категорированные переговоры и материалы не пересылаются с использованием смартфона.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до сих пор пользуется iPhone. Он назвал его прекрасным изобретением. «iPhone это прекрасное изобретение <…> В администрации президента кто-то еще пользуется iPhone, кто-то уже отказался. Я еще пользуюсь», — заявил Песков в интервью youtube-каналу MGIMO360 TV. Он отметил, что операционная система iOS уязвима с точки зрения безопасности и сохранности персональных данных. Ранее Песков не подтвердил информацию о том, что чиновникам аппарата президента запретили использовать телефон на базе IOS. Он отметил, что категорированные переговоры и материалы не пересылаются с использованием смартфона.