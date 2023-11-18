В Польше вспомнили про старое оружие России, уничтожающее танки Abrams

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РПГ-7 может пробить лобовую броню танков Abrams и Leopard-2 Фото:
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Гранатомет РПГ-7, созданный в 1961 году, можно использовать для уничтожения танков Abrams при точке удачи. Он также эффективен против БМП и БТР. Об этом сообщает обозреватель польского новостного сайта Анджей Драм.

«Эффективен против БТР и большинства БМП. Ситуация меняется, когда РПГ-7 стреляет гораздо более современными боеприпасами», — пишет автор материала. Драм добавил, что с помощью стрельбы тандемом PG-7WR можно пробить 600 мм брони RHA, которая усилена динамической защитой. Без усиления этот современный боеприпас может пробить 750 мм брони RHA.

По информации сайта, для гранатомета РПГ-7 этого не достаточно для пробития лобовой брони таких современных танков, как Leopard-2, К-2 или Т-90, а также Abrams. Но увеличения убойной силы с современными боеприпасами вполне хватит для охоты на такие танки. РПГ-7 с увеличением силы сможет стрелять в их менее бронированные борта.

Гранатомет можно использовать для ликвидации бетонных укрытий и легкобронированных точек сопротивления. Кроме того, он может вывести из строя современный танк, задев оптические приборы или гусеницы. Преимуществом РПГ-7 является его приемлемая цена. Но новые модели стоят значительно дороже.

Ранее сообщалось, что у танков Abrams есть уязвимые места. По словам российского оператора БПЛА-камикадзе «Ланцет» с позывным Шкет, среди них числятся слабая броня по бокам, у крыши и кормы. А также урезанные технические возможности. Как заявил Шкет, российские беспилотник должны эффективно поражать кормовую нишу с боеприпасами.

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Гранатомет РПГ-7, созданный в 1961 году, можно использовать для уничтожения танков Abrams при точке удачи. Он также эффективен против БМП и БТР. Об этом сообщает обозреватель польского новостного сайта Анджей Драм. «Эффективен против БТР и большинства БМП. Ситуация меняется, когда РПГ-7 стреляет гораздо более современными боеприпасами», — пишет автор материала. Драм добавил, что с помощью стрельбы тандемом PG-7WR можно пробить 600 мм брони RHA, которая усилена динамической защитой. Без усиления этот современный боеприпас может пробить 750 мм брони RHA. По информации сайта, для гранатомета РПГ-7 этого не достаточно для пробития лобовой брони таких современных танков, как Leopard-2, К-2 или Т-90, а также Abrams. Но увеличения убойной силы с современными боеприпасами вполне хватит для охоты на такие танки. РПГ-7 с увеличением силы сможет стрелять в их менее бронированные борта. Гранатомет можно использовать для ликвидации бетонных укрытий и легкобронированных точек сопротивления. Кроме того, он может вывести из строя современный танк, задев оптические приборы или гусеницы. Преимуществом РПГ-7 является его приемлемая цена. Но новые модели стоят значительно дороже. Ранее сообщалось, что у танков Abrams есть уязвимые места. По словам российского оператора БПЛА-камикадзе «Ланцет» с позывным Шкет, среди них числятся слабая броня по бокам, у крыши и кормы. А также урезанные технические возможности. Как заявил Шкет, российские беспилотник должны эффективно поражать кормовую нишу с боеприпасами.
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