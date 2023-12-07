Челябинские подростки хотят работать продавцами и барменами

HeadHunter: молодые челябинцы ищут работу барменов, продавцов и официантов

08 декабря 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Многие молодые челябинцы ищут работу барменов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Подростки Челябинской области хотят работать продавцами и барменами. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, на платформе 16% размещенных резюме молодых людей приходится на данные позиции. «Молодые соискатели хотят работать продавцами-консультантами (9% резюме опубликованных с 1 сентября по 30 ноября 2023 года), официантами или барменами (7%), администраторами (6%). Также в числе предпочтений есть (по убыванию популярности) менеджеры по продажам и курьеры. Всего за третий квартал у соискателей от 16 до 20 лет было опубликовано 10,4 тысячи активных резюме», — отметили в сервисе. Из всех резюме в поиске работы находится треть соискателей. Причем 86% молодых челябинцев предпочтут работу на полную ставку, а пятая часть частичную занятость. Большинство опыта не имеет. Зарплата, которую желают получать, в среднем составляет 30 тысяч рублей, с небольшим опытом — 35 тысяч.

Подростки Челябинской области хотят работать продавцами и барменами. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, на платформе 16% размещенных резюме молодых людей приходится на данные позиции. «Молодые соискатели хотят работать продавцами-консультантами (9% резюме опубликованных с 1 сентября по 30 ноября 2023 года), официантами или барменами (7%), администраторами (6%). Также в числе предпочтений есть (по убыванию популярности) менеджеры по продажам и курьеры. Всего за третий квартал у соискателей от 16 до 20 лет было опубликовано 10,4 тысячи активных резюме», — отметили в сервисе. Из всех резюме в поиске работы находится треть соискателей. Причем 86% молодых челябинцев предпочтут работу на полную ставку, а пятая часть частичную занятость. Большинство опыта не имеет. Зарплата, которую желают получать, в среднем составляет 30 тысяч рублей, с небольшим опытом — 35 тысяч.