07 декабря 2023

Челябинские подростки хотят работать продавцами и барменами

HeadHunter: молодые челябинцы ищут работу барменов, продавцов и официантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по крыше мэрии. Екатеринбург, бармен, коктейли, бар, приготовление коктейля
Многие молодые челябинцы ищут работу барменов Фото:

Подростки Челябинской области хотят работать продавцами и барменами. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, на платформе 16% размещенных резюме молодых людей приходится на данные позиции.

«Молодые соискатели хотят работать продавцами-консультантами (9% резюме опубликованных с 1 сентября по 30 ноября 2023 года), официантами или барменами (7%), администраторами (6%). Также в числе предпочтений есть (по убыванию популярности) менеджеры по продажам и курьеры. Всего за третий квартал у соискателей от 16 до 20 лет было опубликовано 10,4 тысячи активных резюме», — отметили в сервисе.

Из всех резюме в поиске работы находится треть соискателей. Причем 86% молодых челябинцев предпочтут работу на полную ставку, а пятая часть частичную занятость. Большинство опыта не имеет. Зарплата, которую желают получать, в среднем составляет 30 тысяч рублей, с небольшим опытом — 35 тысяч.

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Подростки Челябинской области хотят работать продавцами и барменами. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, на платформе 16% размещенных резюме молодых людей приходится на данные позиции. «Молодые соискатели хотят работать продавцами-консультантами (9% резюме опубликованных с 1 сентября по 30 ноября 2023 года), официантами или барменами (7%), администраторами (6%). Также в числе предпочтений есть (по убыванию популярности) менеджеры по продажам и курьеры. Всего за третий квартал у соискателей от 16 до 20 лет было опубликовано 10,4 тысячи активных резюме», — отметили в сервисе. Из всех резюме в поиске работы находится треть соискателей. Причем 86% молодых челябинцев предпочтут работу на полную ставку, а пятая часть частичную занятость. Большинство опыта не имеет. Зарплата, которую желают получать, в среднем составляет 30 тысяч рублей, с небольшим опытом — 35 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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