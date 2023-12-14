Путин: плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год

14 декабря 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сказал, что продление льготных тарифов для перелетов на Дальний Восток — это важная задача Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Программа плоских тарифов для перелетов на Дальний Восток будет продлена на 2024 год. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии. «[Плоские тарифы перелетов] — это вопрос бюджетной обеспеченности. Мы будем над этим думать. Попрошу правительство вернуть это в повестку дня. Я хочу сказать, что они будут продлены на 2024 год», — сказал Владимир Путин. Он также отметил, что Дальний Восток — большой регион. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.

Программа плоских тарифов для перелетов на Дальний Восток будет продлена на 2024 год. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии. «[Плоские тарифы перелетов] — это вопрос бюджетной обеспеченности. Мы будем над этим думать. Попрошу правительство вернуть это в повестку дня. Я хочу сказать, что они будут продлены на 2024 год», — сказал Владимир Путин. Он также отметил, что Дальний Восток — большой регион. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.