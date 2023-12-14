Путин: плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
Владимир Путин сказал, что продление льготных тарифов для перелетов на Дальний Восток — это важная задача Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Программа плоских тарифов для перелетов на Дальний Восток будет продлена на 2024 год. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«[Плоские тарифы перелетов] — это вопрос бюджетной обеспеченности. Мы будем над этим думать. Попрошу правительство вернуть это в повестку дня. Я хочу сказать, что они будут продлены на 2024 год», — сказал Владимир Путин. Он также отметил, что Дальний Восток — большой регион. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.

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Программа плоских тарифов для перелетов на Дальний Восток будет продлена на 2024 год. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии. «[Плоские тарифы перелетов] — это вопрос бюджетной обеспеченности. Мы будем над этим думать. Попрошу правительство вернуть это в повестку дня. Я хочу сказать, что они будут продлены на 2024 год», — сказал Владимир Путин. Он также отметил, что Дальний Восток — большой регион. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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