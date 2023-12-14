14 декабря 2023

В Роскачестве рассказали, чего не должно быть в детских сладких наборах

Роскачество: в детских сладких наборах не должно быть алкоголя
© Служба новостей «URA.RU»
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Кондитерская фабрика «Пермская». Пермь, конфеты, зефир, десерт
Покупать детские сладости лучше у известных производителей, считает Саратцева Фото:

В сладостях из детских новогодних наборов не должно быть алкоголя и абрикосовых косточек. Об этом рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

«Фасовщики не пишут на наборах, что они не предназначены для детей. Они не гарантируют, что в конфетах или печенье нет алкоголя, абрикосовой косточки и так далее — всего того, что запрещено использовать при производстве детских продуктов питания», — передает «Парламентская газета» слова Саратцевой.

Также эксперт отметила, что лучше приобретать детские наборы с конфетами от известных кондитерских фабрик. «Шоколадный набор от производителя — это гарантия качества, так как за него отвечает конкретная компания», — отметила замруководителя Роскачества.

Российские врачи выступили с требованиями запретить продажу Skittles. По их мнению, конфеты вызывают рак, а девочки в будущем могут столкнуться с проблемами бесплодия. Медики уже приступили к подготовке обращения в Роспотребнадзор и Роскачество.

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В сладостях из детских новогодних наборов не должно быть алкоголя и абрикосовых косточек. Об этом рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. «Фасовщики не пишут на наборах, что они не предназначены для детей. Они не гарантируют, что в конфетах или печенье нет алкоголя, абрикосовой косточки и так далее — всего того, что запрещено использовать при производстве детских продуктов питания», — передает «Парламентская газета» слова Саратцевой. Также эксперт отметила, что лучше приобретать детские наборы с конфетами от известных кондитерских фабрик. «Шоколадный набор от производителя — это гарантия качества, так как за него отвечает конкретная компания», — отметила замруководителя Роскачества. Российские врачи выступили с требованиями запретить продажу Skittles. По их мнению, конфеты вызывают рак, а девочки в будущем могут столкнуться с проблемами бесплодия. Медики уже приступили к подготовке обращения в Роспотребнадзор и Роскачество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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