В Роскачестве рассказали, чего не должно быть в детских сладких наборах

Роскачество: в детских сладких наборах не должно быть алкоголя

15 декабря 2023 в 01:41 Размер текста - 17 +

Покупать детские сладости лучше у известных производителей, считает Саратцева Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В сладостях из детских новогодних наборов не должно быть алкоголя и абрикосовых косточек. Об этом рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. «Фасовщики не пишут на наборах, что они не предназначены для детей. Они не гарантируют, что в конфетах или печенье нет алкоголя, абрикосовой косточки и так далее — всего того, что запрещено использовать при производстве детских продуктов питания», — передает «Парламентская газета» слова Саратцевой. Также эксперт отметила, что лучше приобретать детские наборы с конфетами от известных кондитерских фабрик. «Шоколадный набор от производителя — это гарантия качества, так как за него отвечает конкретная компания», — отметила замруководителя Роскачества. Российские врачи выступили с требованиями запретить продажу Skittles. По их мнению, конфеты вызывают рак, а девочки в будущем могут столкнуться с проблемами бесплодия. Медики уже приступили к подготовке обращения в Роспотребнадзор и Роскачество.

В сладостях из детских новогодних наборов не должно быть алкоголя и абрикосовых косточек. Об этом рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. «Фасовщики не пишут на наборах, что они не предназначены для детей. Они не гарантируют, что в конфетах или печенье нет алкоголя, абрикосовой косточки и так далее — всего того, что запрещено использовать при производстве детских продуктов питания», — передает «Парламентская газета» слова Саратцевой. Также эксперт отметила, что лучше приобретать детские наборы с конфетами от известных кондитерских фабрик. «Шоколадный набор от производителя — это гарантия качества, так как за него отвечает конкретная компания», — отметила замруководителя Роскачества. Российские врачи выступили с требованиями запретить продажу Skittles. По их мнению, конфеты вызывают рак, а девочки в будущем могут столкнуться с проблемами бесплодия. Медики уже приступили к подготовке обращения в Роспотребнадзор и Роскачество.