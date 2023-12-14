В Роскачестве рассказали, чего не должно быть в детских сладких наборах

В сладостях из детских новогодних наборов не должно быть алкоголя и абрикосовых косточек. Об этом рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
«Фасовщики не пишут на наборах, что они не предназначены для детей. Они не гарантируют, что в конфетах или печенье нет алкоголя, абрикосовой косточки и так далее — всего того, что запрещено использовать при производстве детских продуктов питания», — передает «Парламентская газета» слова Саратцевой.
Также эксперт отметила, что лучше приобретать детские наборы с конфетами от известных кондитерских фабрик. «Шоколадный набор от производителя — это гарантия качества, так как за него отвечает конкретная компания», — отметила замруководителя Роскачества.
Российские врачи выступили с требованиями запретить продажу Skittles. По их мнению, конфеты вызывают рак, а девочки в будущем могут столкнуться с проблемами бесплодия. Медики уже приступили к подготовке обращения в Роспотребнадзор и Роскачество.
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