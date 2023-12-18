18 декабря 2023

Челябинка пожаловалась на вибрацию дома при строительстве храма. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, снег, экскаватор, паводок, подтопление, таяние
На площадке строительства нового храма в Челябинске работает экскаватор Фото:

Жительница Челябинска пожаловалась на вибрацию дома при строительстве храма на улице Чайковского. От работы экскаватора у нее трясется стол, сообщила челябинка URA.RU.

«Экскаватор готовит площадку под фундамент и бьет по земле ковшом. От ударов у меня в квартире трясется стол и сильно вибрируют стены. Уверена, что аналогичные проблемы есть и у жителей других домов», — рассказала URA.RU жительница дома №16 по улице Чайковского Надежда А.

По словам челябинки, площадка в сквере на Комсомольском проспекте за АЗС была передана для строительства храма. Сейчас она огорожена, уже построена небольшая часовня. В данный момент рабочие активно осваивают территорию и готовят место для будущего фундамента строения.

Рабочие активно осваивают площадку для строительсва храма
Рабочие активно осваивают площадку для строительсва храма

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Жительница Челябинска пожаловалась на вибрацию дома при строительстве храма на улице Чайковского. От работы экскаватора у нее трясется стол, сообщила челябинка URA.RU. «Экскаватор готовит площадку под фундамент и бьет по земле ковшом. От ударов у меня в квартире трясется стол и сильно вибрируют стены. Уверена, что аналогичные проблемы есть и у жителей других домов», — рассказала URA.RU жительница дома №16 по улице Чайковского Надежда А. По словам челябинки, площадка в сквере на Комсомольском проспекте за АЗС была передана для строительства храма. Сейчас она огорожена, уже построена небольшая часовня. В данный момент рабочие активно осваивают территорию и готовят место для будущего фундамента строения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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