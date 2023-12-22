Прокуратура раскрыла, кто совершил теракт против выпускников училища на Кубани

Прокуратора установила, что сотрудники госорганов Украины совершили теракт против выпускников училища на Кубани, попытавшись отравить их тортом и алкоголем. По этому делу был арестован обвиняемый, который занимался закупками.
«Обвиняемый в совершении теракта в отношении выпускников арестован до 25 декабря», — передает ТАСС информацию от прокуратуры. Отмечается, что он купил не менее 200 флаконов медицинского препарата «Кордиамин» в виде раствора, 76 бутылок виски, 40 бутылок коньяка и торт.
Фигурант ввел «Кордиамин» в продукты при помощи шприца, делится прокуратура. После этого он отправил их выпускникам военного авиационного училища в Армавире Краснодарского края через курьера. Однако студенты по счастливой случайности отказались есть 20-килограммовый торт и пить привезенное виски. 77 человек остались в живых.
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