Прокуратура раскрыла, кто совершил теракт против выпускников училища на Кубани

Прокуратура: Украина пыталась отравить выпускников училища на Кубани

22 декабря 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Сотрудники госорганов Украины панировали отравить выпускников училища на Кубани, установили в прокуратуре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратора установила, что сотрудники госорганов Украины совершили теракт против выпускников училища на Кубани, попытавшись отравить их тортом и алкоголем. По этому делу был арестован обвиняемый, который занимался закупками. «Обвиняемый в совершении теракта в отношении выпускников арестован до 25 декабря», — передает ТАСС информацию от прокуратуры. Отмечается, что он купил не менее 200 флаконов медицинского препарата «Кордиамин» в виде раствора, 76 бутылок виски, 40 бутылок коньяка и торт. Фигурант ввел «Кордиамин» в продукты при помощи шприца, делится прокуратура. После этого он отправил их выпускникам военного авиационного училища в Армавире Краснодарского края через курьера. Однако студенты по счастливой случайности отказались есть 20-килограммовый торт и пить привезенное виски. 77 человек остались в живых.

Прокуратора установила, что сотрудники госорганов Украины совершили теракт против выпускников училища на Кубани, попытавшись отравить их тортом и алкоголем. По этому делу был арестован обвиняемый, который занимался закупками. «Обвиняемый в совершении теракта в отношении выпускников арестован до 25 декабря», — передает ТАСС информацию от прокуратуры. Отмечается, что он купил не менее 200 флаконов медицинского препарата «Кордиамин» в виде раствора, 76 бутылок виски, 40 бутылок коньяка и торт. Фигурант ввел «Кордиамин» в продукты при помощи шприца, делится прокуратура. После этого он отправил их выпускникам военного авиационного училища в Армавире Краснодарского края через курьера. Однако студенты по счастливой случайности отказались есть 20-килограммовый торт и пить привезенное виски. 77 человек остались в живых.